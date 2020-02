Intervista al team di LampadaDiretta: perché scegliere le lampade LED

Il LED è una tecnologia di illuminazione che viene sempre più utilizzata. Nel corso degli anni si è evoluta, e lo farà ancora di più in futuro. Già oggi offre tantissimi vantaggi, sia per quanto riguarda le sue prestazioni, che per quanto concerne il risparmio energetico, nonché in relazione all’ambiente.

Per avere maggiori informazioni sull'argomento, abbiamo intervistato il team di LampadaDiretta, un sito di lampade online che fa capo ad una società che si occupa di soluzioni per l'illuminazione.

Il LED può migliorare il mondo

In noi di LampadaDiretta è forte la convinzione per cui il LED sia la tecnologia di illuminazione da preferire rispetto a tutte le altre.

Nei prossimi anni i LED saranno ancora più compatti, efficienti e versatili nell'utilizzo, ma già oggi hanno importanti caratteristiche, che forse è bene ricordare:

Le lampade LED durano per tantissimi anni (fino a 50mila ore di utilizzo), contribuendo a produrre una minore quantità di rifiuti.

(fino a 50mila ore di utilizzo), contribuendo a produrre una minore quantità di rifiuti. I LED sono riciclabili quasi completamente, e non contengono sostanze tossiche.

quasi completamente, e non contengono sostanze tossiche. Le luci a LED non emettono sostanze dannose per ambiente e salute.

per ambiente e salute. La luce offerta dalle lampade a LED è sempre molto potente . Appena accesa, una lampada a LED già esprime la sua massima luminosità, che si mantiene costante negli anni, senza subire dei cali di performance.

. Appena accesa, una lampada a LED già esprime la sua massima luminosità, che si mantiene costante negli anni, senza subire dei cali di performance. I LED consumano meno energia delle altre fonti di illuminazione, e questo contribuisce a una notevole riduzione dell'inquinamento.

delle altre fonti di illuminazione, e questo contribuisce a una notevole riduzione dell'inquinamento. Consumando meno, la tecnologia LED garantisce anche un importante risparmio in bolletta.

Alcuni accorgimenti per quanto riguarda il LED

Le lampade LED non sono fragili come altre soluzioni di illuminazione, perché resistono alle vibrazioni e agli urti, e se cadono rischiano più difficilmente di rompersi.

I prodotti di illuminazione con tecnologia LED di maggiore qualità offrono inoltre una buona protezione anche contro l'umidità.

Il fattore umidità non è un pericolo per il LED in sé, ma potrebbe esserlo per le parti metalliche, i componenti elettronici, e i vari collegamenti che si trovano nel modulo LED. Questi elementi potrebbero corrodersi, se nella produzione delle lampade non si presta attenzione a utilizzare solo materiali di qualità.

Inoltre, quando si progetta un impianto a LED per l'illuminazione, occorre tenere conto delle condizioni ambientali. Tra i fattori che possono incidere negativamente sulla durata delle lampade che sfruttano questa tecnologia, troviamo ad esempio un'atmosfera corrosiva, con l'aria che presenta una elevata presenza di diossido di zolfo.

In più, occorre molta attenzione nella progettazione dell'impianto di illuminazione, nel caso in cui sia destinato per le industrie chimiche o per gli edifici con piscine che hanno un contenuto medio di cloruro.

Bisogna stare attenti nel progettare l’impianto, anche quando è da realizzare in un clima costiero in cui risulta un contenuto medio di sale.

Presi i dovuti accorgimenti, le lampade a LED si rivelano sempre la scelta migliore.

