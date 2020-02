Una guida per una vita più leggera senza insicurezze e obiettivi inutili

Fino a che punto l'insicurezza può rovinare la vita di un essere umano?

Questo approccio si basa sulle più recenti evoluzioni della terapia cognitivo comportamentale.

Ma non è un approccio terapeutico.

E' Ladership Coaching.

> Obiettivo: favorire una relazione più saggia con il proprio modo di pensare e sentire in modo da vivere una vita più leggera, senza insicurezze e obiettivi inutili.

L'insicurezza limita MOLTE possibilità nella vita.

A volte si tratta di sfiducia in sé stessi. Altre volte sono insicurezze che dipendono da un modo specifico di pensare.

> Ecco alcune situazioni comuni: parlare in pubblico, difendere la propria opinione, assumere un incarico di responsabilità o chiedere un appuntamento ad un tipo o una tipa interessante.

Sono solo alcuni esempi delle volte in cui non ci sentiamo equipaggiati e non sappiamo come affrontare la situazione.

Spesso non si tratta di superare una particolare paura, ma di creare una relazione più saggia con quel tipo di emozione.

--> Il bello è che quando smettiamo di lottare contro le nostre paure c'è un grande senso di leggerezza e iniziamo a provare una sensazione di libertà indescrivibile.

Perché questo approccio è differente?

Ad una filosofia bisogna aderire.

Cosi come ad un sistema di convinzioni è necessario credere.

E gli insegnamenti di un maestro vanno seguiti.

Questa invece è una tecnologia: va usata.

Infatti questo sistema si basa su 4 stati mentali, emotivi, fisici.

È un sistema collaudato per passare dai 4 CONTRO di una vita senza leggerezza:

- Confusione mentale

- Obiettivi vuoti o ingestibili

- Negazione del disagio

Svalorizzazione dei principali stati emotivi

Ai 4 PRO essenziali per una relazione più saggia con paure, dubbi e insicurezze:

- Protezione dalla confusione

- Risultati appaganti

- Ospitalità verso le conseguenze

- Significatività e valori ben definiti.

In questa MasterClass scoprirai:

> Le soluzioni più comuni e profondamente sbagliate su cos'è la sicurezza e come costruirla davvero.

> Una soluzione pratica per riconoscere e disintossicarti dagli obiettivi inutili.

> Come creare una relazione chiara con paure/ansie in modo da accrescere la capacità di perseguire i tuoi veri obiettivi

> La relazione tra i QUATTRO stati emotivi che creano un fastidioso senso di pesantezza e impotenza.

> Come favorire un senso di fluidità mentale ed emotiva e realizzare di più senza patemi

> Come intensificare i 4 stati emotivi essenziali per vivere una vita più leggera e ispirante.

T'interessa?

Bene. Allora se vuoi vivere una vita più leggera, senza insicurezze, prenota e vieni a fare un #GoalDetox

________________________

#GoalDetox

Una guida per una vita più leggera

senza insicurezze e obiettivi inutili

_________________________

- - > Ingresso libero! < - -

Quando: 25 febbraio

Dove: AURUM

Ore: 17.50

La sala ha solo 25 posti.

Puoi partecipare a questo evento effettuando la registrazione del tuo posto (vedi in basso).

--> SCRIVI su Whatsapp e invia "GOAL • 1 posto per me" --> 349 4978015 <-- questo

recapito è solo per la prenotazione.

Registrati ora!