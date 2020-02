Montesilvano, è arrivato nuovo il parquet del Palasenna

Questa mattina è arrivato il nuovo parquet, che verrà posato nel Palasenna il prossimo 2 marzo. Il rivestimento è stato acquistato all'azienda di Treviso, Dalla Riva Sportfloors, che opera nel settore della pavimentazione in legno dal 1982 ed è specializzata in produzione, installazione e manutenzione di pavimenti sportivi e parquet per palestre e palazzetti dello sport. La pavimentazione verrà sostituita dalla precedente a causa di alcuni allagamenti all'interno del palazzetto, che hanno rovinato il manto in legno. La scorsa settimana l'assessore allo Sport Alessandro Pompei e il dirigente comunale Alfonso Melchiorre hanno incontrato le società sportive Asd Virtus Basket, Asd Ginnastica Igea 2000, Asd Montesilvano Calcio a 5, Fuoriclasse Pallavolo, Centrostorico Montesilvano, Skating Academy, Evolution Skating Dance e New Roller Skating, che svolgono regolarmente le attività nel Palasenna per comunicare i tempi dei lavori in cui l'impianto non potrà essere utilizzato e per cercare soluzioni per gli allenamenti delle squadre.

"Nelle tre settimane di interventi – ha spiegato l'assessore Pompei – cercheremo di causare meno disagi possibili alle società sportive, per questo abbiamo deciso di iniziare la sistemazione del parquet tra quindici giorni, il tempo utile per organizzare gli allenamenti, che proseguiranno nelle palestre delle scuole e negli impianti delle città vicine. Il parquet era stato rovinato dalle infiltrazioni degli allagamenti, ora risolte definitivamente con importanti interventi che si sono svolti nelle scorse settimane. In un'ottica di ottimizzazione di costi e risorse abbiamo acquistato la fornitura direttamente da un produttore trevigiano, mentre la posa in opera verrà realizzata da un tecnico del posto. Il nuovo parquet è omologato per ogni tipo di competizione e potrà ospitare manifestazioni importanti".