Possibili pezzi di vetro nelle bottiglie di Coca Cola. Ecco come controllare e cosa fare

Nelle bottigliette di vetro da 20 cl di Coca Cola vendute in confezioni da 6 potrebbero essere presenti dei filamenti di vetro.

Ieri, 18 febbraio 2020, il Ministero della Salute ha pubblicato otto avvisi di richiamo per altrettanti lotti di Coca Cola. Ecco i lotti incriminati

Coca-Cola Original Taste, lotto n° L200108 , data di scadenza 07-07-2021;

, data di scadenza 07-07-2021; Coca-Cola Original Taste, lotto n° L200107 , data di scadenza 06-01-2021;

, data di scadenza 06-01-2021; Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191220 , data di scadenza 19-12-2020;

, data di scadenza 19-12-2020; Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191221 , data di scadenza 20-12-2020;

, data di scadenza 20-12-2020; Coca-Cola Original Taste, lotto n° L200109 , data di scadenza 08-01-2021;

, data di scadenza 08-01-2021; Coca-Cola Zero Zuccheri, lotto n° L200109 , data di scadenza 10-07-2020;

, data di scadenza 10-07-2020; Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191219 , data di scadenza 17-12-2020;

, data di scadenza 17-12-2020; Coca-Cola Original Taste, lotto n° L191219, data di scadenza 18-12-2020.

Identificare i lotti e cosa fare in caso di corrispondenza

La Coca Cola stessa consiglia di verificare se si è in possesso di una bottiglia dei lotti incriminati (il numero del lotto si trova sul collo della bottiglia) e nel caso dovesse corrispondere non bisogna berla e contattare il numero verde 800 534 934 per provvedere alla sostituzione. In ogni caso, ricordiamo che è sempre possibile rivolgersi al punto vendita dove si è stato acquistato il prodotto per chiedere la sostituzione o la restituzione del prezzo d’acquisto.