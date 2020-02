Arriva l'Anticiclone di Carnevale! Sole e caldo..

Nonostante il transito di una veloce perturbazione fredda, attesa in queste ore con annessi locali rovesci, temporali, e qualche nevicata in Appennino, lo scenario meteo-climatico non riuscirà ad assumere nemmeno in questo frangente connotati consoni al calendario.

Dunque, ecco che ci sono tutti i presupposti per vivere un weekend di Carnevale all'insegna di un vero e proprio campo di alta pressione mangia-inverno che ci accompagnerà almeno per alcuni giorni.

In tal caso le temperature si riporteranno nuovamente sui valori primaverili, con i valori diurni che non faticherebbero a raggiungere, ed in alcuni casi anche superare la soglia dei +18°C

Insomma, la settimana del Carnevale sarà caratterizzata da una fase di caldo anomalo, l’ennesima di questa stagione invernale fin qui assente.