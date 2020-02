L'Asse Attrezzato sarà prolungato fin dentro il porto. L'ANAS stanzia 15milioni di euro

“L’Anas trasferirà 15milioni di euro alla Regione Abruzzo quale soggetto attuatore di tutti gli interventi necessari per rivoluzionare la parte sud della città di Pescara, ovvero il prolungamento dell’asse attrezzato sin dentro il porto canale-banchina sud, la riorganizzazione di via Andrea Doria e l’abbattimento dello svincolo a trombetta nei pressi della pineta. Tutti gli interventi dovranno iniziare entro il 2021, data che riusciremo a rispettare, un risultato storico per Pescara che si prepara a una stagione di grandi cantieri”.

È il commento del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri informato dell’esito dell’incontro svoltosi oggi a Roma presso la sede dell’Anas e che aveva in oggetto l’assegnazione dei fondi necessari per la realizzazione di opere strategiche per Pescara.

“Parliamo di cantieri – ha ricordato il Presidente Sospiri – che il centrodestra ha pensato, progettato e difeso da anni, addirittura inseriti e previsti in un vecchio progetto Prusst, il Piano di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, e che mirano a rivoluzionare l’asse sud di Pescara, il quartiere Porta Nuova. Il primo nodo è proprio quello della viabilità, ovvero riorganizzare l’assetto strategico intermodale dell’area in vista del suo futuro sviluppo in chiave turistica. Tre gli interventi fondamentali: il primo è il prolungamento dell’ultimo braccio dell’asse attrezzato sin dentro la banchina sud del porto canale, un collegamento essenziale pensando alle opere di completamento e ampliamento del porto già in progetto, opere che finalmente dovrebbero consentirci di ripristinare collegamenti passeggeri e merci di assoluto rilievo. A quel punto è evidente che consentire ai turisti o ai grossi mezzi di arrivare direttamente in porto, evitando le interferenze con la mobilità cittadina, sarà un valore aggiunto per il territorio. L’opera, ovviamente, determinerà la necessità di una revisione generale della viabilità in via Andrea Doria, la strada adiacente il porto canale, e in questo assetto si inserisce l’abbattimento dello svincolo a trombetta dell’asse, nell’area della pineta. Su questi tre temi abbiamo aperto da mesi un dialogo istituzionale serrato e rigoroso, con un pressing costante sull’Anas e oggi il risultato – ha aggiunto il Presidente Sospiri -: l’Anas trasferirà alla Regione un finanziamento di 15milioni di euro. La Regione sarà il soggetto attuatore che dovrà rispettare la data del 2021 come termine ultimo per aprire i cantieri, scadenza alla quale ottempereremo senza alcun dubbio”.