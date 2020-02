Montesilvano, lavori antiallagamenti in via Cairoli e via D'Agnese

Sono in corso dei lavori in via Cairoli e via D'Agnese, strade nel quartiere "Colonnetta", che hanno in passato subito numerosi allagamenti dopo intense manifestazioni piovose, causando notevoli disagi ai residenti, con conseguenti richieste di interventi urgenti. L'ufficio tecnico comunale ha redatto un progetto, che prevede la sostituzione delle pompe dell'impianto di sollevamento in via Cairoli e la realizzazione di una nuova condotta in via D'Agnese, di una nuova vasca di raccolta e l'installazione di una nuova pompa di portata pari a 20 litri al secondo. Gli interventi sono eseguiti dalla ditta Rigenera Srl di Montesilvano con una spesa prevista di 120mila euro.

"In via Cairoli stiamo lavorando per il raddoppio della pompa di sollevamento visto che questa strada è stata più volte soggetta ad allagamenti – spiega il consigliere delegato ai Lavori pubblici Valter Cozzi - . Contemporaneamente stiamo realizzando anche su via D'Agnese, in prossimità della nuova sede del distretto sanitario, un'altra condotta premente. Su questra strada esisteva già un canale, che portava le acque meteoriche al fiume, le cui pompe però non riuscivano a dare la spinta necessaria per far defluire le acque. Con la nuova condotta di diametro 300, che porteremo a ridosso del pozzetto e con la pompa più potente la situazione migliorerà e non si creeranno più disagi".