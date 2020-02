Seggiolini per auto: conoscere meglio i gruppi

I seggiolini per bambini sono un dispositivo necessario e obbligatorio per legge. Questo significa che chiunque si occupi del trasporto di un bambino, deve avere installato a bordo un seggiolino omologato e ben allacciato anche se si tratta di tragitti brevi. I seggiolini per auto vanno scelti in base al gruppo. Si tratta di una classificazione universale che stabilisce quale seggiolino va usato in base al peso del bambino.

Gruppo 0 / 0+

I seggiolini per bambini che fanno parte del gruppo zero vanno bene per neonati fino a 10 chili di peso. Se il seggiolino contraddistinto dal gruppo 0+, significa che è adatto fino a un massimo di 13 chili. Se il dispositivo gruppo 0 / 0+ si tratta di un dispositivo multi gruppo che può essere utilizzato all’incirca fino ai 3 – 4 anni d’età. Di solito, nella primissima infanzia è consigliabile orientare il seggiolino nel senso opposto a quello di marcia per garantire una maggiore protezione al capo del neonato che è particolarmente fragile e potrebbe risentire maggiormente dell’urto durante un incidente.

Ciò nonostante, quando il bambino arriva al peso di una decina di chili, il seggiolino può essere posizionato nel senso di marcia per permettere una visuale migliore e tranquillizzare il bambino che si distrae di più rispetto a quando il capo è rivolto al sedile.

Gruppo 1

I seggiolini auto che fanno parte del gruppo 1 sono pensati per bambini che pesano dai 9 ai 18 kg. Generale, questi dispositivi vengono installati sul sedile posteriore rivolti nello stesso senso di marcia. Si tratta dell’evoluzione naturale del seggiolino per neonati che va cambiato immediatamente non solo per garantire la sicurezza durante il tragitto anche maggiore confort. È capitato a diversi genitori di non riuscire a trovare il motivo di tanti capricci del bambino in auto fino alla sostituzione del seggiolino. Infatti, un bambino che non è seduto comodo e ha un seggiolino troppo stretto, può diventare capriccioso e sofferente agli spostamenti in automobile.

Gruppo 2 / 3

La categoria 2 contraddistingue i seggiolini per tutti quei bambini che hanno un peso che va dai 15 ai 25 kg circa. Invece, i dispositivi che fanno parte del gruppo 3 sono adatti a bambini con un peso tra i 22 e i 36 kilogrammi. Una volta che il bambino ha superato i 36 kg di peso, non occorre più utilizzare il seggiolino perché la cintura di sicurezza normale garantisce il livello di protezione ottimale. Moltissimi genitori acquistano seggiolino multi gruppo 2 / 3 che può essere utilizzato da quando il bambino pesa 15 chili fino a 36. Si tratta di modelli regolabili per permettere di seguire la crescita del passeggero. Di solito, questi dispositivi si installano sul sedile posteriore. Chi volesse utilizzare sul sedile anteriore, meglio che arretri al massimo il sedile per garantire una sicurezza maggiore in caso di incidenti.