Gazzetta numero zero dell’Ipssar De Cecco

Il 25 maggio con un incontro nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero di Pescara, si è concluso il progetto PON A scuola di scrittura – Giornalisti si diventa.

Presenti tutti i protagonisti, docenti alunni e la giornalista Patricia Fogaraccio.

Il numero 0 è il primo giornale di una lunga serie che l’Istituto intende pubblicare con una Redazione permanente che si adopererà di scrivere gli articoli inerenti a tutto l mondo che ruota intorno all’Alberghiero.

Comunicato dall’Ufficio Stampa dell’Istituto

“Un vero giornale a colori di 8 pagine in cui i 21 studenti del Progetto PON ‘A scuola di scrittura – Giornalisti si diventa’ hanno raccontato il proprio percorso formativo, durato cinque mesi, nel corso del quale hanno partecipato a eventi istituzionali, a incontri promossi dall’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’, hanno visitato la Redazione del quotidiano ‘Il Centro’ confrontandosi con cronisti di primo piano, e, infine, hanno intervistato personaggi come l’attore Federico Perrotta e lo Chef Heinz Beck. È questo il prodotto, ‘La Gazzetta dell’Ipssar De Cecco’, presentato nell’Aula Magna e che di fatto consideriamo il primo nucleo per l’istituzione della Redazione Permanente dell’Istituto Alberghiero di Pescara”. Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ nel corso dell’evento finale con cui si è chiuso il Progetto PON, una manifestazione che ha visto la presenza degli studenti della scuola media ‘Pascoli’, protagonisti, a loro volta, di un Progetto europeo sulla sceneggiatura, e di alcuni dei personaggi istituzionali che sono ‘entrati’ nel numero zero de ‘La Gazzetta dell’Ipssar De Cecco’, tra cui il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco e la Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – Sezione di Pescara, rappresentata dal membro del Direttivo Paolo Lucente.

“Lo scorso gennaio – ha ricordato la dirigente Di Pietro – nell’Istituto Alberghiero sono partiti i progetti Pon per la promozione delle attività extradidattiche straordinarie, ospitate nella scuola nelle ore pomeridiane e rivolte agli studenti del biennio, con l’obiettivo di dare loro l’occasione per conoscere meglio le mille opportunità offerte dalla nostra scuola sotto il profilo conoscitivo, formativo, didattico e sociale, in attesa di scegliere il proprio indirizzo di studio e soprattutto la propria professione del futuro. Uno dei progetti PON, coordinato dalle docenti Giuseppina Fusco, Grazia Coccia e Cristiana De Martinis, è rivolto al settore del giornalismo, per dimostrare ai nostri studenti che è fondamentale curare non solo la formazione laboratoriale, ma anche quella più nozionistica perché uno dei possibili sbocchi professionali garantiti dal nostro Istituto è anche il giornalismo specializzato in enogastronomia. In questi mesi i nostri ragazzi hanno partecipato, proprio in veste di cronisti, a diversi incontri e momenti di confronto, come l’Open Night nella scuola, l’inaugurazione delle aule riqualificate nella sede di via dei Sabini, si sono cimentati con la cronaca quotidiana con un sopralluogo ‘critico’ teso a scovare le problematiche del quartiere, hanno partecipato al ‘Maggio degli Autori’ e alla visita nella Redazione del quotidiano regionale ‘Il Centro’. Senza dimenticare gli eventi straordinari che hanno visto protagonisti proprio i ragazzi del Progetto PON ossia l’incontro intervista con lo showman Federico Perrotta e il secondo appuntamento con lo chef di fama mondiale Heinz Beck. Tutto questo lavoro ha preso forma e sostanza nella realizzazione di un vero giornale, otto pagine, La Gazzetta dell’Ipssar, in cui ritroviamo le foto scattate dagli studenti e soprattutto gli articoli realizzati in questi mesi, rendendo tangibile l’intenso lavoro svolto negli ultimi mesi”. “E’ sicuramente bello e facile sfogliare le pagine di un giornale – ha rimarcato il Presidente Di Marco -, ma è ancora più bello quando si conoscono i meccanismi che consentono la nascita del giornale cartaceo, ovvero quando si entra dentro la fase redazionale e dentro le notizie che vanno approfondite, elaborate e offerte ai lettori, esattamente come hanno fatto gli studenti del progetto Pon, uno strumento che distribuirò a tutti i consiglieri della Provincia, per rendere visibile il grande impegno profuso dal corpo docente e dirigenziale all’interno dell’Istituto Alberghiero. Una scuola per la quale, a nostra volta, abbiamo grandi progetti, a partire dalla riqualificazione della Stella Maris, destinata a ospitare spazi per il ‘De Cecco’”. Subito dopo la parola è passata agli studenti che hanno raccontato ai presenti la genesi della Gazzetta e il contenuto delle otto pagine, dall’apertura dedicata all’evento più importante dell’anno scolastico per il loro Istituto, ovvero l’inaugurazione delle 18 aule della sede centrale di via dei Sabini, riaperte dopo i lavori seguenti al crollo degli intonaci avvenuto nel 2015, all’Open Night, che ha visto la partecipazione di decine di Associazioni e Istituzioni quali partner dell’Alberghiero nell’organizzazione di attività extracurriculari, sino al giornalismo critico applicato sul campo, con la squadra dei cronisti in erba che ha girato il quartiere circostante la scuola ‘a caccia’ dei disservizi e dei problemi strutturali. Al progetto PON ‘A scuola di scrittura – Giornalisti si diventa’ hanno partecipato i seguenti studenti: Julia Assetta, Nickolas Di Domenico, Sofia Ballarini, Sara Terreri, Elena Sorina Vrincianu, Asia Masci, Azzurra Gigante, Melissa Starinieri, Francesco Lizzul, Loris Bressino, Virginia Buzzelli, Francesca Tesei, Paolo Mennella, Alessio Barberio, Luca Li Li Jia Ji, William Santini, Aneta Hradiskà, Gaia Valentini, Giulia Savini, Tatiana Di Fiore, Marzia Caralla.