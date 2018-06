COMUNICATO STAMPA

Il sogno dell’automobile: Pescarabici organizza la proiezione di un film per la settimana del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Appuntamento al Mediamuseum, 5 giugno alle ore 20.30 – Ingresso gratuito

Sobre Ruedas – Proiezione del film: El sueño del automóvil

Riprendendo una esperienza già svolta lo scorso anno nell’ambito degli “Stati Generali della Mobilità Urbana” promossa dal Comune di Pescara, e cioè un ciclo di film e documentari dedicati alla mobilità, martedì 5 giugno, in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, e in concomitanza con la Giornata Mondiale dalla Bicicletta, che si è celebrata il 3 giugno, Pescarabici ripropone un film tra i più incisivi tra le pellicole prodotte sul tema della mobilità sostenibile. Si tratta di “Sobre Ruedas – El sueño del automóvil” (Sulle ruote – Il sogno dell’Automobile), un film diretto da Óscar Clemente – Spagna, 2011 - che ha partecipato al Concorso Internazionale Mediometraggi del Festival Cinemambiente di Torino del 2012.

Il film è in lingua spagnola, ma sottotitolato, della durata di circa un’ora.

La nascita dell’automobile ha letteralmente cambiato il mondo e tutti i suoi abitanti, come mai era successo prima con un mezzo di trasporto. Ora però appare sempre più evidente come si tratti in realtà di un veicolo poco adatto alle grandi città e dai costi sociali, economici o ambientali sempre più insostenibili. Grazie a interviste con filosofi, urbanisti o ingegneri e mescolando materiali d’archivio con sequenze in animazione o immagini legate alla nostra contemporaneità, si cerca di contribuire a una riflessione sulla vera e propria dipendenza sviluppata dall’uomo nei confronti dell’auto, con la speranza di incentivare e promuovere una nuova cultura della mobilità.

Il film verrà proiettato presso il Mediamuseum di Piazza Alessandrini, il 5 giugno alle ore 20.30, in collaborazione con Green Bike Messenger e con il contributo di Tigre Amico di Viale Bovio di Pescara.

L’evento è stato inserito come evento all’interno del Festival dello Sviluppo Sostenibile curato da ASVIS.

INGRESSO GRATUITO.