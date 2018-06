Istituto Alberghiero ‘De Cecco’ esami di qualifica professionale per 234 studenti

Comunicato stampa Istituto Alberghiero ‘De Cecco’

“Sono ben 234 gli studenti dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara che hanno superato in modo brillante gli esami di Qualifica professionale del terzo anno, un esame abilitante a tutti gli effetti alla professione di Operatore della Ristorazione-Preparazione Pasti, Operatore della ristorazione-Servizi di Sala e Bar, Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza strutture ricettive e, per il primo anno in assoluto, Operatore della Produzione di Pasticceria, un ulteriore indirizzo, il primo in Abruzzo, che ha arricchito l’offerta formativa della nostra scuola in virtù della delibera approvata dalla Regione Abruzzo lo scorso anno su nostra precisa richiesta. Conseguita la propria Qualifica, riconosciuta su tutto il territorio nazionale, i nostri ragazzi sono a tutti gli effetti dei professionisti che possono inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro, anche se nella maggior parte dei casi nessuno si ferma al terzo anno, ma piuttosto proseguono il proprio cammino sino al diploma del quinto anno”. Lo ha annunciato la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro, ufficializzando i numeri del primo step degli esami di qualifica, in vista dell’apertura della sessione degli Esami di Stato.

“Gli Istituti Professionali – ha spiegato la Dirigente Di Pietro – costituiscono di fatto la cerniera tra il sistema dell’istruzione e la formazione professionale, assumendo la veste di elemento primario nell’area formativa finalizzata all’acquisizione, da parte degli studenti, delle competenze necessarie per un’agevole transizione nel mondo del lavoro. A tal fine il nostro Istituto già al termine del terzo anno può rilasciare gli Attestati di Qualifica in regime di sussidiarietà integrativa sulla base di accordi stipulati dal Miur con le singole Regioni. E, ovviamente, i nostri attestati di Qualifica professionale rilasciati dalla Regione Abruzzo, sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale. Peraltro i nostri studenti per accedere all’esame finale devono aver anche svolto oltre 400 ore di Alternanza Scuola-Lavoro nel corso del triennio. Quattro gli attestati di Qualifica che l’Ipssar ‘De Cecco’ può rilasciare al terzo anno dopo il superamento di un esame, ovvero l’Operatore di ristorazione nel settore Preparazione Pasti, in cui certifichiamo che l’operatore è capace di eseguire con discreta autonomia la produzione dei piatti per strutture ricettive e ristorative, di predeterminare i tempi di esecuzione del lavoro, conosce i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti, e le eventuali modificazioni delle qualità organolettiche dei cibi durante la cottura. Poi Operatore ai Servizi di ristorazione Settore Sala-Bar: l’attestato certifica che l’operatore è capace di accogliere i clienti e di assisterli durante il consumo dei pasti, svolgendo autonomamente il servizio di sala e di bar, sa utilizzare le attrezzature, curarne la pulizia, conosce i principi nutritivi degli alimenti ed è in grado di partecipare all’organizzazione e allo svolgimento di feste e banchetti. La terza qualifica è quella di Operatore dei Servizi di Accoglienza turistica, nel settore ricettivo, ristorativo e di eventi: l’operatore dispone di una buona formazione culturale e di una preparazione professionale polivalente, ha una valida preparazione linguistica in due lingue straniere e conosce le risorse culturali e turistiche del territorio. Infine la quarta qualifica, e in questo caso l’Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara ha un vero primato in Abruzzo, è quella di Operatore delle Produzioni di Pasticceria che, al termine del corso triennale di studi, conferisce ai nostri ragazzi le capacità per progettare e realizzare ricette tradizionali o innovative di pasticceria, cioccolateria e gelateria, acquisendo competenza e maestria nella lavorazione, lievitazione e cottura dei prodotti dolciari e valorizzandone la presentazione creativa. In sostanza formiamo Pasticcieri professionisti con un titolo formalmente riconosciuto, un risultato che ha ulteriormente arricchito la nostra offerta di formazione professionale che abbiamo fortemente voluto al fine di ampliare le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro dei nostri studenti. Peraltro tale risultato, divenuto possibile grazie alla delibera della giunta regionale approvata il 7 agosto del 2017, è frutto dell’ottimo lavoro di squadra dei docenti dell’Ipssar ‘De Cecco’ iniziato con la stipula di un Protocollo d’intesa e, quindi, con l’avvio della nostra partnership con i Maestri della Conpait, ossia la Confederazione Pasticceri Italiani, e del Presidente Federico Anzellotti”.

Gli esami di qualifica si sono conclusi nei giorni scorsi: il docente di riferimento è il professor Walter Capriotti, referente dello Sportello di Orientamento al mondo del lavoro e alla formazione post qualifica e post diploma, e la Commissione è stata presieduta da Simone Fiore, indicato dalla Regione Abruzzo, e affiancato dai docenti dell’Istituto. Ben 234 gli studenti, di cui 36 esterni, che hanno conseguito la qualifica nei seguenti settori: Operatore della Ristorazione – Preparazione Pasti, sezione A: Simone Bertolin, Lorenzo Bregasi, Simone Cantera, Letizia Castagna, Diego Gianpiero Catinelli, Giorgio D’Ignazio, Kevin Di Giorgio, Emanuele Di Giuseppe, Andreas Di Stefano, Sara Galliani, Matteo Giambra, Erika Giunchedi, Alessia Mambella, Antonio Mazzaferro, Benedetta Pace, Kevin Paolini, Valentina Prosperi, Federico Rapposelli, Giulia Renzetti, Aldo Santacroce, Giulio Nicola Santone, Roberta Trabucco; Sezione B: Giuseppe Barbuscia, Patrick Basileo, Mantas Bukel, Alessandro Castaldi, Giorgia Cavallone, Lorenzo Costantini, Daniele D’Ambrosio, Simone D’Incecco, Alessio De Sanctis, Lorenzo Delli Rocili, Claudio Di Piero, Marco Donatelli, Francesco Filippone, Pietro Giansante, Mario Giardino, Matteo Patanè, Simone Pesce, Paolo Rosati, Iacopo Savini, Chiara Sprecacenere, Mattia Tarquini, Lorenzo Verrocchio, Megi Zoto, Shahid Akhter, Niccolò Casaccia, Roberto De Luca, Loredana Mirabilio; Sezione C: Manuel Cecamore, Daniele D’Amico, Leonardo Dezio, Debora Di Benedetto, Luca Di Girolamo, Marco Fusilli, Matteo Gaspari, Vittoria Gialloreto, Paolo Gianfreda, Giacomo Lucchetti, Francesco Menna, Yuria Maria Muliero, Francesco Partenza, Tiziano Pennese, Lorenza Piccirilli, Luigi Romagnoli, Simone Salzetta, Mario Scognamiglio, Robert Cristian Stoiculescu, Pasquale Vestale, Arianna Viola, Paolo Monfregola, Filomena Papola, Marinela Ruse, Rosanna Sablone, Serena Martina Salce; Sezione D: Alessandro Di Giulio, Francesca Teresa Faraone, Matteo Gialloreto, Francesca Gigante, Giovanni Laruccia, Jiaru Li, Gioia Malandra, Sonia Morelli, Chiara Pierfelice, Arnoldas Stumbra, Nicolas Tomassetti, Jennifer Verna, Luciano Passeri, Rolando Pennese; Sezione E: Giovanni Barbarossa, Alexandra Berchi, Mattia Buffone, Letizia Caiazza, Luca Cilli, Matteo D’Intinosante, Mattia Manauel De Melis, Damiano Di Pietrantonio, Giada Falco, Matteo Mantini, Daniele Menchetti, Gabriella Orlando, Zeudi Papponetti, Paolo Gabriele Pietrolungo, Andrea Prognoli, Danilo Santini, Francesca Stefanucci, Osmany Triozzi, Giovanni Biscotti, Mara Crocetta, Cosima De Punzio, Luca Di Domenico, Daniel Di Lorito, Rosella Mariotti; Sezione G: Miguel Comerci, Matteo Di Terlizzi, Simone Di Tommaso, Martina Di Vincenzo, Lorenzo Nicolas Leva, Lorenzo Martinelli, Valentina Nepa, Martina Orlandi, Federico Paparella, Francesca Viviana Rodriguez Lengua, Nancy Russi, Giada Spinelli, Francesca Asia Carid Tenaglia, Mario Pio Tramontano, Antonio Verrocchio, Pierluca Perfetti, Mariangela Presenza. Hanno conseguito la Qualifica di Operatore della Produzione di Pasticceria i seguenti studenti, Sezione F: Martina Amicone, Luca Cece, Michele Clementini, Federica D’Agostino, Marco Damiani, Benedetta De Ingeniis, Debora Di Bernardo, Luana Di Foglio, Alessio Di Girolamo, Samira Francavillese, Kevin Giraldi, Luca Lorenzo Grande, Luca Lorusso, Rebecca Marinelli, Giuseppe Marinucci, Nicola Menna, Klevis Mile, Lorenzo Nardulli, Pietro Pastore, Rita Rosalia Salamone, Brigilda Seferi, Stefano Solano, Marina Casale, Nicola Roman De Vico, Giorgia Di Egidio, Aquilino Granieri, Luciano Granieri, Gianluca Rossetti, Laura Scipione, Roberta Sticca. Qualifica Professionale in Operatore della Ristorazione – Servizi di Sala e Bar per i seguenti studenti, Sezione A: Yuri Bronico, Mattia Del Rossi, Saverio Giorgio Del Vecchio, Lisa Dell’Orso, Pierpaolo Di Bernardo; Simona Di Blasio, Antonio Vincenzo Di Cristofaro, Marika Di Michele, Tommaso Di Sipio Morgia, Camilla Di Stefano, Reda El Allali, Anna Evangelista, Francesco Giannotti, Federica Giunchedi, Camilla Marchione, Erika Mariotti, Nicole Mazzocchetti, Federica Mosca, Maria Ronca, Zdraka Mariyanova Vasileva, Giada Verrocchio; Sezione B: Luca Capobianco, Francesca Cappello, Alisia Cappucci, Sara Antonella De Felice, Giulia Fabrizio, Ludovica Franciotti, Giuseppe Gialloreto, Francesco Iorio, Angela Nuredini, Francesco Pio Odorisio, Rares Andrei Osolos, Giandomenico Palmieri, Maria Luiza Preda, Sara Ratti, Melissa Riccitelli, Alessio Sciavilla, Lorenzo Tini, Lorenzo Buccella, Luca Carnassale; Sezione C: Swami Cicolini, Eliza Cristiana Constantin, Stefano D’Orazio, Martina Mancini, Giosuè Pineto Politano, Simone Pompa, Giovannina Ranieri, Giorgia Rapposelli, Matteo Rossi, Annamaria Aliprandi, Boris Borsuks, Paolo Gasparroni, Christian Musarò, Giacomo Natarelli. Infine hanno superato l’esame di Qualifica di Operatore ai Servizi di Promozione ed Accoglienza Strutture Ricettive i seguenti studenti, Sezione A: Naomi Allegro, Alessia Cantagallo, Claudiu Daniel Ceobotaru, Stefania D’Eusanio, Miriam Di Genova, Ylenia Fox, Martina Fusilli, Arianna Giampaolo, Maria Elisa Gomes Da Silva, Daniela Mariana Grozav, Dennis Luciani, Luca Manzoli, Giulia Palma, Francesca Piccoli, Carlo Maria Pilotti, Luca Rabottini, Lara Sabatini, Elena Savarese, Matteo Miraglia, Federica Presenza.