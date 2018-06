I Volti della Pescara Dinamica Testimonial dell’impresa tutta al Femminile Gemmy Mac Diamonds

L’impresa, tutta al femminile, guidata da Arianna Della Penna: Gemmy di Mac Diamonds S.r.l, apre i battenti con uno speciale party sabato 23 giugno alle 18, in via Nicola Fabrizi, 43.

Imprenditori, commercianti, liberi professionisti, chirurghi e tanti altri volti noti della città hanno prestato volontariamente la propria immagine per sostenere l’impresa, tutta al femminile, guidata da Arianna Della Penna: Gemmy di Mac Diamonds S.r.l., che apre i battenti con uno speciale party sabato 23 giugno alle 18, in via Nicola Fabrizi, 43

E’ una Pescara che mostra dinamicità e vivacità imprenditoriale e culturale quella che ha prestato volontariamente la propria immagine per la campagna di comunicazione dell’impresa Gemmy Mac Diamonds, tutta al femminile e guidata da Arianna Della Penna, che apre i battenti sabato 23 giugno alle 18, nella nuova sede di via Nicola Fabrizi, al civico 43. A tenere a battesimo l’apertura un cocktail party firmato da Luca Panunzio, referente AIS al timone di Bollicine.

L’azienda Mac Diamonds non solo è fondata e diretta da una donna, ma annovera tra le sue dipendenti e le sue orafe tutte donne, rinnovando Gemmy, storica gioielleria di Pescara, anche nella scelta della location, che si trasferisce da via Cesare Battisti in via Nicola Fabrizi, arricchendo l’offerta della via dello shopping.

Uno staff in rosa dinamico, che è cresciuto e si è arricchito di nuove dipendenti, il cui obiettivo è anche rilanciare l’arte della gioielleria fatta a mano, il Taylor made d’autore e realizzato ripercorrendo il solco della tradizionale vocazione orafa del territorio abruzzese, rivisitato in chiave moderna. Uno spazio sarà dedicato anche a dei corsi per far conoscere le pietre preziose, dai diamanti ai rubini, passando per zaffiri e smeraldi, e per raccontare l’evoluzione dell’arte orafa con stili e tendenze sempre in evoluzione. Accanto ai prestigiosi marchi presenti nella storica gioielleria, ci sono dunque i gioielli realizzati su misura, secondo i desideri della clientela, per trasformare i sogni in realtà, creando su richiesta anche gioielli molto importanti attraverso l’acquisto di diamanti e gemme certificate.

“Vogliamo valorizzare - spiega Arianna Della Penna - i talenti orafi abruzzesi, tenendo presente le nuove esigenze dei clienti, che nella gioielleria cercano modelli esclusivi, personalizzati e fatti su misura, come se fossero abiti. Poi ci sono i gioielli dei millenials, in cui le pietre preziose spesso si alternano a quelle dure, incastonate in creazioni realizzate in oro, così come in argento”.

A prestare la propria immagine per lo spot firmato dal fotografo Giulio Gennari, una serie di donne e uomini che hanno contribuito a costruire un pezzo di storia imprenditoriale, commerciale e professionale della città: Vittoria Colussi Annibali, imprenditrice parigina e interior designer; Barbara Di Sante imprenditrice e titolare di Integrée House; Barbara Cesarone di Time rivestimenti; Anastasia Placidi, imprenditrice e titolare dei negozi Marghareta; la commercialista Graziella Faieta; l’imprenditrice Maria Pia Di Benedetto; Mara Buccella store manager Limoni profumerie; la designer di Euvivo Angela Ferrara; Maria Ciommi operatrice dell’Istituto Domus Mariae; il maestro pasticcere Fabrizio Camplone; Valerio Giammarino, imprenditore e titolare della macelleria Giammarino Carni; l’avvocato Mauro Talamonti; Marco Buonafortuna, imprenditore e titolare di Fumetti hair fashion; il chirurgo Marco Nanni; l’imprenditore Leo di Sebastiano; Leonardo Sabatini, titolare con il fratello Lorenzo dell’Osteria dei Sabatini; Vittorio Fascina storico imprenditore della città e titolare del negozio Victor Shoes di Pescara, il ristoratore e sommelier referente AIS Luca Panunzio.

Durante il cocktail party di inaugurazione sarà lanciato il contest di Giulio Gennari “Diventa anche tu il volto di Gemmy Gioiellerie”, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare, per dare stimolo e nuovo impulso alla vocazione imprenditoriale della città che vuole trovare a splendere, in tutti i sensi.

A tutti gli ospiti verrà regalata una cartolina Gemmy Gioiellerie con la propria foto, come nella campagna a cui hanno partecipato volontariamente i volti noti della città.