| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Riceviamo e pubblichiamo:

SERATA di sensibilizzazione organizzata dal movimento animalista Abruzzo

Il Movimento Animalista Abruzzo vi invita a partecipare ad un grande evento di sensibilizzazione al rispetto della vita animale.

Domenica 12 agosto dalle 18 in poi, nella splendida cornice di Piazza Sant’ Alfonso a Francavilla al Mare, avrà luogo una serata interamente dedicata ai nostri amici a quattro zampe, serata a cui hanno aderito le maggiori associazioni di volontariato presenti sul territorio.

“Ciò che mi ha maggiormente colpito nell’organizzare questo evento – dichiara Guido Mammarella, coordinatore per l’Abruzzo del Movimento Animalista – è stata da un lato la grande sensibilità della associazione dei commercianti di piazza Asterope, che hanno voluto aprire per una sera un importante luogo di aggregazione agli animali e ai grandi temi ad essi dedicati; dall’altro la risposta immediata delle tante associazioni di volontariato, che hanno accolto davvero con entusiasmo il nostro invito a riunirsi in un unico grande momento di sensibilizzazione e di solidarietà”.

Durante l’evento verranno proposte adozioni, incentivata la cultura del possesso responsabile, favorito il sostegno alle associazioni locali, e un angolo di beneficienza in favore della Sezione locale della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

“Nel corso della serata incontreremo i nostri iscritti e tutti i cittadini che volessero conoscere meglio il Movimento Animalista – prosegue Guido Mammarella - e condividere con noi una grande battaglia di civiltà, che consenta finalmente un pieno e legale riconoscimento dell’Animale quale essere senziente”.

La manifestazione sarà virtualmente dedicata alla figura di Mariolina Bernardi Slavik, storica e importante figura della sezione di Francavilla al Mare della LNDC. Grande donna e artista sensibile, purtroppo è venuta a mancare proprio alla vigilia di questo evento. Sarà il modo migliore per onorare la sua dedizione e il suo amore nei confronti degli animali, impegni che aveva sempre onorato con grande umanità.