| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si svolgerà dal 28 settembre al 5 ottobre 2018, presso il Circolo Aternino in Piazza Garibaldi a Pescara, a partire dalle ore 17.30, la terza edizione dell'evento “Abruzzesi di ieri e di oggi tra Arte, Musica e Letteratura”.

La manifestazione, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara, dalla Commissione Regionale Pari Opportunità, dalla Fondazione Pescarabruzzo, dall’Associazione Eremo Dannunziano, è organizzata dall'Associazione Culturale Teatranti d'Abruzzo presieduta dalla prof.ssa Vittorina Castellano, in collaborazione con Fidapa BPW Sez. Pescara, Conservatorio Luisa D’Annunzio, IPSSAR De Cecco e Associazione Logos Cultura.

Saranno tanti gli appuntamenti ai quali parteciperanno illustri ospiti dell’Abruzzo contemporaneo con interventi letterari e musicali, tesi a ricordare ciò che abbiamo ereditato dai personaggi abruzzesi di ieri e che si riflette nel nostro millennio.

L’iniziativa nasce dalla volontà di mettere in collegamento il patrimonio culturale del passato con quello del presente, un’identità che deve essere tutelata e tramandata di generazione in generazione, e il Circolo Aternino, che ha visto la frequentazione del Vate e di tanti altri famosi personaggi nel cuore del Centro Storico, è una sede ideale per le sue origini antiche proiettate nella modernità.

Programma 28 settembre

Ore 17.30: Saluti Assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo

Direttore Strutture museali e spettacolo Licio Di Biase

Presidente Commissione Pari Opportunità Regione Gemma Andreini

Vice presidente Fondazione Pescarabruzzo Nicoletta Di Gregorio

Inaugurazione della Mostra - I Biennale delle Arti FIDAPA BPW Sez. Pescara, voluta dalla Presidente Gemma Andreini e che vedrà esposte opere delle socie Valentina Antonelli, Vittorina Castellano, Rossella Circeo, Fabiana Evangelista, Rossana Garibaldi, Daniela Quieti, Anna Seccia e Vanda Sprecacenere.

“L’intervista” con la partecipazione del musicista e cabarettista Nduccio a cura di Vittorina Castellano e Daniela Quieti

Associazione Zampogne d’Abruzzo – Christian Di Marco e Irene Di Marco alla zampogna

Conservatorio “Luisa D’Annunzio” - Paride Marmifero, fisarmonica.

Programma 29 settembre

Ore 17.30: Convegno dal titolo “L’Arte Gastronomica Abruzzese – il cibo come espressione culturale e identitaria del territorio” a cura della Dirigente dell’IPSSAR De Cecco, la Prof.ssa Alessandra Di Pietro. All’incontro parteciperanno il Dott. Mimmo Russi, Delegato territoriale dell’Accademia Italiana della Cucina e il Dott. Roberto D’Intino, Presidente Regionale Associazione Panificatori AssiPan.

Letture tratte da opere di D’Annunzio a cura dei Teatranti d’Abruzzo, Vittorina Castellano, Giorgio Ciampoli, Rossana Garibaldi, Annadonatella Passeri e Adelio Tilli.

Concerto del Coro di voci bianche del Conservatorio “L. D’Annunzio”, direttore M° Paola Ciolino

Programma 30 settembre

Ore 17.30: Saluti Vice presidente Fondazione Pescarabruzzo Nicoletta Di Gregorio

Presentazione dei libri di poesia: “Quali Ricordi” di Vittorina Castellano, “La luce riflessa” di Rosetta Clissa, “Minutatim” di Rossana Garibaldi.

“L’intervista” con la partecipazione del regista Marco Calvise a cura di Vittorina Castellano

Conservatorio “Luisa D’Annunzio - Silvia De Luca, arpa

Concerto del Coro Polifonico Harmonia Mundi diretto dalla maestra Elisabetta Fusco.

Programma 1° ottobre

Ore 17.30: Direttore Strutture museali e spettacolo Licio Di Biase

“L’ultimo Flaiano – un satiro malinconico” di Enrico Vaime e Licio Di Biase, presentazione a cura di Antimo Amore e Licio Di Biase

Presentazione dei libri: “Il tempo degli ultimi corsari” di Luca Romani e “Adelchi” di Luigi Lazzaro a cura degli autori

Letture a cura dei Teatranti d’Abruzzo: Vittorina Castellano, Rosetta Clissa, Giorgio Ciampoli, Rossana Garibaldi, Annadonatella Passeri.

Conservatorio “Luisa D’Annunzio – in Concerto: Leonardo Di Nino (chitarra), Kristina Esekova

(violino), Erika Vagnoni (violino), Clara Deheza (viola), Paolo Chiavaroli (violoncello)

Programma 2 ottobre

Ore 17.30: Vice presidente Fondazione Pescarabruzzo Nicoletta Di Gregorio

Recital poetico in lingua con Gabriella Bottino, Vittorina Castellano, Rosetta Clissa, Giorgio Ciampoli, Nicoletta Di Gregorio, Rossana Garibaldi, Lucia Guida, Dante Marianacci, Annadonatella Passeri, Daniela Quieti, Flora Amelia Suarez Cardenas, Patrizia Tocci, Adelio Tilli

Duo “Andante con Ritmo” –Patrizia Starinieri, soprano – Elisabetta Fusco, pianoforte

“L’intervista” con la partecipazione di Alexian Santino Spinelli

Conservatorio “Luisa D’Annunzio” - Duo flautistico: Erica Finizio, Leila Vinciguerra

Programma 3 ottobre

Ore 17.30: Recital poetico dialettale con Vittorina Castellano, Daniela D’Alimonte, Caterina Franchetta, Piero Leporini, Enzo Littore, Annadonatella Passeri, Ireneo Recchia, Mara Seccia, Patrizia Starinieri, Elio Tilli.

Canti abruzzesi eseguiti dal musicista Biagio Di Carlo

Conservatorio “Luisa D’Annunzio” - Concerto di Elenoir Javanmardi, violino

Associazione Zampogne d’Abruzzo - Francesco Bamonte, Sergio Di Caro, Matteo Di Marco, Tonino Toracchio

Programma 4 ottobre

Ore 17.30: Domenico Ciampoli” L’Invisibile” a cura di Vito Moretti

Letture a cura dei Teatranti d’Abruzzo: Vittorina Castellano, Giorgio Ciampoli, Rosetta Clissa, Rossana Garibaldi, Enzo Littore, Anna Mione, Annadonatella Passeri, Adelio Tilli.

“L’intervista” con la partecipazione del Direttore d’orchestra Antonella De Angelis a cura di Vittorina Castellano e Daniela Quieti

Conservatorio Luisa D’Annunzio - Quartetto di sassofoni: Lorenzo Del Monaco (sax soprano), Gaia Aloisi (sax contralto), Samuele Cicchitti (sax tenore), Paolo Farina (sax baritono)

Programma 5 ottobre

Ore 17. 30: Saluti Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità Gemma Andreini

Recital – Franca Minnucci e il Carme Votivum

Canti abruzzesi e romanze di Francesco Paolo Tosti – Voce e chitarra il baritono Carmine Salvatore, al piano il maestro Gianni Scannella.

Recital poetico: Vittorina Castellano, Giorgio Ciampoli, Rosetta Clissa, Daniela D’Alimonte, Caterina Franchetta, Rossana Garibaldi, Piero Leporini, Enzo Littore, Anna Mione, Leda Panzone, Annadonatella Passeri, Rosetta Viglietti, Lucio Vitullo.

Conservatorio “Luisa D’Annunzio” - Duo chitarristico: Leonardo Di Nino, Pasquale Di Giannantonio