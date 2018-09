26 settembre, grande giornata per il Soroptimist International Club di Pescara

Nello splendido scenario delle terrazze dell'Hotel Esplanade si è svolta la Cerimonia del passaggio del martelletto tra la Presidente uscente Dr. Maria Teresa Sfoglia Monaco e la Prof. Daniela Puglisi Caselgrande.

Come di consueto è stata anche l'occasione per rappresentare il consultivo del lavoro svolto nel biennio appena trascorso. Con un supporto audiovisivo, egregiamente realizzato dalla socia Dr Luciana Alterio Tonini, sono stati ripercorsi tutti gli innumerevoli service realizzati per il bene della collettività: dalla raccolta fondi attraverso un concerto a favore della mensa di S. Francesco. alla realizzazione di una stanza d'ascolto per donne vittime di violenza “Una stanza tutta per sé”, creata presso il comando di Carabinieri di Montesilvano; alla realizzazione di un service presso la Casa Circondariale di Pescara dove è stata donata una macchina da cucire per pellami da utilizzare nei laboratori organizzati da un gruppo di giovani laureate in psicologia, sociologia all’Università D’Annunzio specializzande in criminologia.

Le immagini hanno riportato alla mente anche gli interessanti temi trattati nel biennio:

Biotestamento (Prof. Avv. L. D’Avack), i difficili percorsi di crescita dei giovani (Prof. Sarchiapone) “Corruzione, legalità ed istituzioni” (P.M. Valentina D’Agostino), approfondimenti sulla lingua italiana (Prof. Sabatini) e presentazione di Libri sul mondo femminile: "L’Arminuta" di Donatella Di Pietrantonio e "Una Rivoluzione Positiva" di Anna Maria Isastia

La neo Presidente Daniela Puglisi Caselgrande nel congratularsi con chi l’ha preceduta in questi impegnativi, ma proficui, anni ha voluto ribadire che il lavoro raggiunge i suoi risultati se realizzato in gruppo. Ed è proprio a questo spirito di spontanea e convinta collaborazione che si è appellata per organizzare a breve “una bellissima cerimonia di festeggiamenti per la nostra sezione di Pescara che compi ben 50 anni!! Grandi traguardi ci attendono nella realizzazione di una programmazione fitta di azioni condivise.