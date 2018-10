I love Abruzzo sbarca a Pescara. Il gioiello dedicato alla Regione verde d'Europa che sta conquistando tutti sarà presente anche sulla Costa.

Il maestro orafo Giuliano Montaldi, che da anni porta avanti una ricerca minuziosa sulle perle archeologiche d'Abruzzo da cui trae ispirazione per le sue opere, presenterà la sua ultima creatura al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara. L'evento pescarese è arrivato a seguito di una richiesta unanime del mondo della cultura, della storia, e della società civile di vedere e toccare con mano il gioiello dedicato alle bellezze abruzzesi.

"È per me un onore poter far conoscere a tutti I love Abruzzo il gioiello" , ha spiegato il maestro orafo Montaldi, "sono arrivato a questo importante progetto dopo anni di studi e di ricerche che mi hanno permesso di conoscere a fondo i simboli della nostra regione. Grazie a questa innovativa intuizione ho potuto far ammirare e apprezzare anche a tanti emigrati e ai loro figli che si trovano oltre oceano le bellezze della nostra regione e i simboli che hanno fatto la sua storia".

La presentazione di I love Abruzzo il gioiello è prevista per sabato 27 alle 18.30 al Museo delle genti d'Abruzzo. Sarà presente il maestro orafo Montaldi che illustrerà a tutti gli intervenuti questa importante creazione che sta portando in tutto il mondo.