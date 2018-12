Monografia Storica Abbateggio

15/12/2018 Una Sala Figlia di Iorio gremita di cittadini ieri pomeriggio), in occasione della presentazione della MONOGRAFIA STORICA su ABBATEGGIO nel Palazzo della Provincia di Pescara.

Si tratta del primo volume della collana editoriale “Identità storica”, fortemente voluta dalla Regione Abruzzo e frutto di ricerche di archivio approfondite, condotte con rigore scientifico sotto la guida attenta della Deputazione Abruzzese di Storia Patria.

Presenti il Sindaco di Abbateggio Antonio Di Marco, il senatore Luciano D’Alfonso, Walter Capezzali Presidente Deputazione Di Storia Patria, Gabriele Di Pierdomenico, coautore e la giornalista Gigliola Edmondo che ha presentato l’incontro.

Dopo un breve excursus storico con aneddoti e curiosità su Abbateggio illustrate dal prof. Walter Capezzali e dall’ing. Gabriele Di Pierdomenico, il sindaco Antonio Di Marco ha ripercorso alcuni tra i principali risultati delle indagini archeologiche condotte nel sito paleolitico di Valle Giumentina dall’École Française de Rome e sul territorio comunale dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici d’Abruzzo (santuario di Ercole in località Colle di Gotte-Bivio di Abbateggio, chiesa altomedievale e medievale di Sant’Agata); ha ricordato importanti momenti in cui la comunità di Abbateggio si è distinta per solidarietà e accoglienza, come all’indomani del sisma del 6 aprile 2009 a L’Aquila, quando il suo piccolo borgo ospitò circa 100 terremotati ed ha illustrato progetti futuri nel settore dell’archeologia da parte dell’amministrazione comunale, ai fini della valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale esistente nel territorio di Abbateggio.

Appassionato l’intervento del Senatore Luciano D’Alfonso che ha apprezzato e riconosciuto il valore della collettività che si preserva nel borgo di Abbateggio e che viene suggellata da questo volume di “Identità storica”.

Antonio Di Marco: