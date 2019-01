Impresa IN Accademia: vince una studentessa di Economia Aziendale

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

È stata presentata il 9 gennaio, l’etichetta ad edizione limitata non commerciale “VINAMORE”, realizzata per la Cantina Zaccagnini dalla studentessa dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti Pescara, Angelica D’Anastasio.

L’etichetta fa trasparire l’amore, la passione e la dedizione trasmessa “di padre in figlio” del loro tesoro: il vino. L’immagine racchiude i valori della Cantina Zaccagnini. Nella pianta della vite il fusto è la parte principale, costituisce la forza che fa nascere nuove vite ed ha il compito di reggere le branche, i tralci, i germogli, le foglie e i grappoli. Senza il terreno in cui si nasconde la radice, tutto ciò non sarebbe possibile. Infine, il simbolo del cuore rappresenta l’amore che viene messo dalla coltivazione alla produzione e alla distribuzione dei vini Zaccagnini.

Gianluca Zaccagnini ha sottolineato l’importante traguardo che Impresa In Accademia 2018 continua a raggiungere negli anni rafforzando il sodalizio di collaborazione virtuosa tra il mondo delle imprese e quello della formazione.

“Si tratta di un percorso formativo ideato ed attuato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara da 8 anni – dice il Presidente del Gruppo, Federico De Cesare- che intende fornire allo studente gli strumenti utili nella conoscenza delle proprie potenzialità e competenze nella definizione del proprio percorso di crescita e di realizzazione professionale e personale”.

Oltre 300 studenti, 15 aziende partner, 12 laboratori e workshops attivati in Università, in Confindustria e presso le Aziende, per un totale di 60 ore di formazione gratuite. Rispetto alle precedenti edizioni dal 2011 al 2017 si registra una significativa evoluzione: dei 300 partecipanti ai workshop, 20 studenti hanno superato le selezioni e svolto l’intero percorso di workshop e laboratori, 10 gli stage trimestrali attivati presso le aziende Bloo sul, COBO SUD - divisione CIAM S.p.A., Cristiano Fino, EVA, Geldì S.p.A., Life Learning, PND Coaching, Taim S.r.l., Talentraining Abruzzo sul, Top Solutions.

Claudio Bonasia di FEDERMANAGER Abruzzo e Molise e Damiano De Cristofaro, Presidente dell’Associazione CREALAVOROGIOVANI assegnano il primo premio: un percorso di coaching di 6 incontri allo studente di Economia Aziendale, Luca Di Girolamo, che ha svolto lo stage presso la COBO SUD – divisione CIAM S.p.A., sotto la guida di Francesco Perilli. Quest’ultimo ha evidenziato l’impegno che il vincitore ha messo nel portare a termine il percorso, proponendo uno studio sulla “Digital Transformation e la gestione del cambiamento”.

CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA

65128 PESCARA Via Raiale, 110 bis

Telefono 085 432551 Fax 085 4325550

Codice Fiscale 80000150690