Stella Maris struttura contesa

La struttura Stella Maris, collocata sul litorale di Montesilvano, nata come colonia estiva, è da anni abbandonata e deturpata da atti vandalistici. L’edificio, caratteristico per forma e dimensione è stato più volte oggetto di varie idee purtroppo non andate in porto.

L’ex Presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco, per risolvere l’annoso problema del convitto dell’Istituto Alberghiero di Pescara, per il quale la Provincia paga ad un albergo della zona ogni anno di 140 mila euro circa, per gli studenti che vengono da fuori sede, ma che devono risiedere a Pescara per frequentare la scuola, e per riqualificare una struttura abbandonata, ha appaltato i lavori di ristrutturazione con un obiettivo finale: dare una sede stanziale alla scuola alberghiera, per i suoi studenti convittori, e ripristinare l’antico e originario progetto di una colonia estiva. Inoltre il progetto, per il quale si è arrivati alla consegna del secondo lotto, ha l’obiettivo di consegnare la struttura agibile per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Il progetto di riqualificazione prevede inoltre la sistemazione degli spazi aperti a giardino e piazza pubblica al fine di ridare alla città di Montesilvano un luogo collettivo sul lungomare. Un luogo che possa accogliere anche i turisti che purtroppo sono abituati a vedere una così bella struttura abbandonata e mortificata.

La Dirigente Di Pietro, che il 3 ottobre 2018, con l’ex Presidente della Provincia Antonio Di Marco, ha firmato un protocollo d’intesa per l’Istituzione del Convitto per gli studenti della scuola da lei diretta, giustamente preoccupata per le dichiarazioni del Sindaco Maragno, ha fatto il seguente comunicato stampa: