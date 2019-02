Mauro Angelucci Lascia la Camera di Commercio di Chieti e Pescara

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Mauro Angelucci, eletto Presidente della CCIAA di Chieti e Pescara il 7 marzo 2018, lascia l’incarico per motivi personali. Per l’Ente di apre un nuovo percorso che la Confindustria e le altre Associazioni di categoria dovranno fare per scegliere e nominare un nuovo Presidente.

Comunicato Stampa della Confindustria di Chieti e Pescara

La Confindustria Chieti Pescara ha vissuto con Mauro Angelucci la decisione delle dimissioni dalla Presidenza della Camera di Commercio Chieti Pescara, dettata da ragioni personali.

L’Associazione ringrazia Mauro Angelucci per l’impegno profuso in questi mesi nel complesso percorso della integrazione fra i due Enti ed i cui frutti vedono oggi emergere i primi risultati.

La decisione di lasciare la carica rappresenta per Confindustria l’animo con cui i propri imprenditori assumono gli impegni istituzionali, uno spirito legato al servizio e mai ad ambizioni personali.

È evidente che il Presidente Angelucci ha scelto di scindere nettamente l’Istituzione camerale dalle esigenze della propria attività imprenditoriale e questo ha fatto nel rispetto del proprio ruolo e della Camera rappresentata.

Questi ha prestato la propria professionalità all’Ente sino a quando questa rappresentava un plus per l’Ente stesso. Oggi ha maturato l’idea che altri potranno seguire nel lavoro ormai avviato.

Confindustria, proseguendo nel percorso condiviso, vuole rimarcare come le ulteriori decisioni saranno assunte con la sinergia di tutte le Associazioni di categoria che avevano individuato in Mauro Angelucci l’uomo di riferimento.