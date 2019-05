ABRUZZO IP WEEK 2019

LO STATUS DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN ABRUZZO

Tre giorni di incontri fra Teramo, L’Aquila e Pescara con esperti a confronto, dal 28 al 31 maggio nelle sedi delle Camere di Commercio; in particolare:

- CCIAA TE - h.09.30 – 28.05.2019

la proprietà intellettuale nella provincia di Teramo

Focus: agroalimentare in Abruzzo

-CCIAA AQ – h.09.30 – 30.05.2019

la proprietà intellettuale nella provincia di l’Aquila

Focus: innovazioni e brevetti in Abruzzo

- CCIAA Chieti Scalo – h.09.30 – 31.05.2019

la proprietà intellettuale nella provincia di Chieti - Pescara

Focus: moda, arredo e design in Abruzzo.

Nell’ambito delle iniziative per celebrare ogni anno la giornata mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), è stata organizzata la Abruzzo IP Week (AIPW).

L’AIPW è un summit interattivo sulla proprietà intellettuale in Abruzzo di tre giorni e consiste in una serie di incontri e conferenze aventi ad oggetto lo stato attuale e le tendenze nell’ambito della Proprietà Intellettuale in Abruzzo.

L’iniziativa, promossa da CCIAA d’Abruzzo, CRESA e Studio Rozzi & Consulmarchi, con il patrocinio di Confindustria Chieti Pescara, metterà a confronto durante 3 tappe istituzioni, professionisti, ricercatori, imprese e studenti.

“Desideriamo evidenziare che l’iniziativa vede riunite per la prima volta le Camere di Commercio d’Abruzzo - così Giuseppe Rozzi, avvocato in proprietà intellettuale e d’impresa, partner dello Studio Rozzi & Consulmarchi – a sottolineare la sempre maggiore importanza che sta assumendo in questo momento la proprietà intellettuale e la tutela delle innovazioni anche per le imprese d’Abruzzo e l’attenzione prestata dai competenti Enti del territorio”.

Le tre giornate prevedono anche dei focus su temi specifici grazie al contributo di Enti di Ricerca e Studio del territorio, quali il Polo Agire, il Polo Chimico farmaceutico e la ISIA Pescara Design.

Si parte dunque con l’analisi sulla proprietà intellettuale nella provincia di Teramo e un focus su innovazione e forme di tutela nel settore agroalimentare in Abruzzo. Primo appuntamento martedì 28 maggio alle 9,30 nella sala convegni della CCIAA di Teramo in via Savini, 48/50. In programma interventi di: CCIAA di Teramo, ufficio marchi e brevetti, Salvatore Florimbi, Lo stato della proprietà intellettuale nella Provincia di Teramo; Cresa Abruzzo, Concettina Pascetta Brevetti, marchi e disegni in Abruzzo secondo l'ufficio italiano brevetti e marchi; Polo Agire, Donato De Falcis, amministratore delegato; Università degli Studi di Teramo, Emidio Chiodo; Università degli Studi di Teramo, Antonio Prencipe; Alessandra Tavoni, consulente italiano ed europeo in marchi e design.

Secondo appuntamento giovedì 30 maggio nella sede della Camera di commercio in via degli Opifici, 1 - Nucleo Industriale - sempre alle 9,30 a a L’Aquila con l’analisi sulla proprietà intellettuale nella provincia dell’Aquila e un focus sulla tutela del brevetto e del know-how nei settori innovativi in Abruzzo. In programma interventi di: CCIAA dell'Aquila, ufficio marchi e brevetti, Isabella Mascitti, Lo stato della proprietà intellettuale nella Provincia dell’Aquila; Cresa Abruzzo, Concettina Pascetta, Brevetti, marchi e disegni in Abruzzo secondo l'ufficio italiano brevetti e marchi; Polo chimico - farmaceutico, Ercole Cauti, direttore; Andrea Scilletta, ingegnere consulente italiano ed europeo in brevetti.

Terzo e ultimo appuntamento venerdì 31 maggio alle 9,30 nella sede della Camera di commercio a Chieti scalo con l’analisi sulla proprietà intellettuale nella provincia di Chieti - Pescara e un focus su innovazioni e forme di tutela nei settori della moda, arredo e design in Abruzzo . In programma interventi di: CCIAA di Chieti - Pescara, ufficio Marchi e Brevetti, Angela Chiumeo, Lo stato della proprietà intellettuale nella Provincia di Chieti – Pescara.

Cresa Abruzzo, Concettina Pascetta, Brevetti, marchi e disegni in Abruzzo secondo l'ufficio italiano brevetti e marchi; Isia Pescara Design, Donatella Furia, direttrice; Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, Massimo Sargiacomo, Valutazione e tutela del capitale e della proprietà intellettuale nel settore del design; Lia Lepore, consulente italiano ed europeo in marchi e design.

La partecipazione è libera e gratuita.

