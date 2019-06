#OOTD, VIAGGIARE ATTRAVERSO LA MODA

La Cooperativa Compagnia Tessile La Fenice nasce quattro anni fa da un gruppo di lavoratori del territorio con esperienza nel settore tessile/abbigliamento, tutti provenienti da grandi aziende del settore che nel corso degli ultimi anni, a causa della crisi della moda e delocalizzazione, hanno chiuso i battenti o ridotto notevolmente il numero delle maestranze.

Obiettivo di questi lavoratori era quello di non disperdere un’esperienza maturata in anni di lavoro e allo stesso tempo valorizzare il proprio territorio, l’Abruzzo, devastato da una crisi occupazione disastrosa.

Non avendo risorse finanziarie disponibili hanno così deciso di investire sull’unico patrimonio di cui disponevano: il loro lavoro e la manodopera Made In Italy.

Con grande fatica hanno affittato uno stabilimento e acquistato tutti i macchinari necessari a portare avanti la loro attività. Hanno rinunciato a stipendi e benefit destinando i proventi, provenienti dalle produzioni per conto di clienti e marchi di prestigio, investendo su nuove attrezzature e migliorare le performance di quelle già in funzione. In poco tempo hanno guadagnato la fiducia di tanti committenti, aperto un outlet aziendale e ultimamente la nuova e grande sfida: lavorare sodo sul proprio brand, facendo leva su quella fetta di mercato marginalmente “scoperta”.

Il prodotto, rivolto principalmente alle teenagers, prende nome dall’ hashtag più diffuso su social nel filone del fashion. #OOTD, che nessuno aveva depositato finora, è l’acronimo di Outfit Of The Day, disegnato dalla designer Alessia Amico che porta con sé l’esperienza maturata a Berlino, e che verrà presentato ufficialmente il 9 giugno dalle ore 17 in poi durante un evento presso il Lido Azzurra, sul lungomare di Roseto degli Abruzzi.

La Compagnia Tessile La Fenice, azienda “unconventional”, ha dato ufficialmente inizio a questo nuovo progetto, supportato da tutto il personale e trovando “nel momento giusto” la figura stilistica con la quale intraprendere questo percorso.

La serata, che annuncia anche il pre-party dello Tzunami Rock Festival #2 di Alessandro Abate, aprirà con un DJset per poi arrivare al culmine con il live show di Antonio Sorgentone, eclettico e innato talento del pianoforte Boogie e Rock’n’Roll reduce dal successo del Golden Buzz di Mara Maionchi e vincitore assoluto dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent. Uno che infiamma il pianoforte e scatena al ballo anche i più restii, così come sapeva fare (e ancora ci riesce nonostante la veneranda età) il grande Jerry lee Lewis!

A presentare la serata Valentina Ruggeri, attrice nonché cantante de Le Ladyvette, madrine della serie “Il Paradiso delle Signore” su RaiUno.

Damigella della serata la performer internazionale di Burlesque Candy Rose, in veste di modella d’eccezione per il brand #OOTD.

L’evento, inoltre è del tutto gratuito, vietato mancare, sarete catapultati in un’altra epoca, nella nuova era di fare moda.