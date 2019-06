Si terrà martedì 11 giugno 2019 alle ore 15.30 nella sede di Confindustria Chieti Pescara in via raiale, il convegno organizzato da Deloitte in collaborazione con il Comitato Piccola Industria, Borsa Italiana ed Emintad Italy S.r.l. dal titolo "Pensare in grande con AIM Italia e Deloitte – strumenti e servizi finanziari per la crescita delle PMI".

Nel convegno si parlerà delle potenzialità di crescita che AIM Italia potrebbe riservare a tutto il tessuto produttivo regionale. L'evento è promosso da Deloitte, azienda con cui recentemente Confindustria Chieti Pescara ha sottoscritto una convenzione e che è presente a Pescara con un proprio desk dedicato da inizio maggio 2019. Coinvolti nell'evento in qualità di esperti di finanza alle PMI e relatori sulle specifiche tematiche della crescita sono inoltre Emintad Italy S.r.l., uno dei primari advisor finanziari specializzati nel mercato alternativo del capitale, e Borsa Italiana.

AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale è il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita. Il Mercato nasce il 1° marzo 2012 dall'accorpamento dei mercati AIM Italia e MAC, al fine di razionalizzare l'offerta dei mercati dedicati alle PMI e proporre un unico mercato pensato per le imprese più dinamiche e competitive dell'Italia.

In questo contesto tipico dell'economia italiana, AIM Italia rappresenta l'ambiente ideale per un'impresa che abbia obiettivi di finanziamento per la crescita e rappresenta la risposta concreta che Borsa Italiana fornisce alle svariate e spesso infondate perplessità dei piccoli imprenditori che la Borsa sia un tema riservato alle sole grandi aziende.

La partecipazione al convegno è libera e gratuita, con preghiera di conferma via mail all'indirizzo: info@confindustriachpe.it

Gli operatori della comunicazione sono inviatati ad intervenire.

