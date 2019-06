Roadshow di Fondimpresa Abruzzo: seconda tappa.

La seconda tappa del Roadshow di Fondimpresa Abruzzo “Fondimpresa: finanzia la competitività della tua azienda” si terrà giovedì 13 Giugno, alle ore 15.00, a Mozzagrogna, presso la sede di Confindustria Chieti Pescara (Loc. Castel di Septe, Via Pedemontana).

Il Roadshow, ha preso il via l’11 Aprile a Teramo, per toccare in quattro date il territorio regionale con l’obiettivo di promuovere Fondimpresa, -il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil- illustrando tutte le opportunità di formazione “a misura di impresa” dedicate alle aziende aderenti, di ogni settore e dimensione.

Tema centrale degli eventi: la cultura della formazione continua, quale strumento essenziale per l’innovazione, lo sviluppo, la tutela dell’occupazione, la valorizzazione del capitale umano.

Ogni tappa del Roadshow vanterà un diverso panel di relatori per un confronto sempre nuovo e mirato, correlato anche alle specificità del territorio e delle imprese che, anche grazie a Fondimpresa, investono sullo stesso e sui lavoratori rendendoli proprietari di nuove competenze, sempre più all’avanguardia.

Di seguito le prossime tappe e location del Roadshow:

Giovedì, 13 Giugno 2019, ore 15.00, Val Di Sangro (Mozzagrogna, Loc. Castel di Septe, Via Pedemontana, Sede Confindustria Chieti Pescara)

Giovedì, 4 Luglio 2019, ore 15.00, L’Aquila (L’Aquila, Sede Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, Località Campo di Pile)

Mercoledì, 18 Settembre 2019, ore 15.00, Pescara (Pescara, via Raiale 110 bis, Sede Confindustria Chieti Pescara).

Gli eventi rappresenteranno un momento di confronto tra i diversi attori istituzionali, economici e sociali, finalizzato alla ricerca di soluzioni e proposte innovative per le esigenze formative delle imprese e dunque per proiettarsi al futuro fronteggiando le attuali e prossime sfide dello sviluppo, anche attraverso accurate analisi dei fabbisogni formativi che rappresentano il presupposto fondamentale di una buona formazione, in quanto capaci di anticipare i fabbisogni del sistema produttivo e sociale, conoscere su quali scenari professionali è opportuno investire.

Alle iniziative interverranno i Vertici di Fondimpresa Nazionale, i Vertici di Fondimpresa Abruzzo, Rappresentanti del Governo Regionale, Rappresentanti del mondo accademico, Rappresentanti regionali di Confindustria, CGIl, CISL e UIL, si darà voce ad aziende aderenti che hanno colto le opportunità di Fondimpresa per crescere ed innovare e racconteranno storie di formazione con Fondimpresa.

Nel corso del Roadshow si evidenzierà l’importanza della bilateralità nella gestione delle risorse disponibili per la formazione continua; il ruolo dei Fondi interprofessionali nelle politiche attive del lavoro; la possibile e auspicata sinergia con le politiche regionali ed il mondo accademico per il rilancio di politiche attive a sostegno dell’occupazione, della produttività, delle competenze.