Teatro del Mare a Montesilvano

Restyling del Teatro del Mare, ultimati i lavori

Alla vigilia della presentazione del cartellone estivo delle manifestazioni, la cui conferenza stampa si svolgerà venerdì 5 luglio, l’amministrazione comunale di Montesilvano ha provveduto a realizzare alcune migliorie nell’area del Teatro del Mare, in via Ungheria, luogo principale degli eventi in città. L’ufficio tecnico comunale ha avviato i lavori di riqualificazione della pavimentazione dell’area riservata al pubblico con il rifacimento del tappetino di asfalto; sono stati eseguiti i lavori di recinzione del palco e nella zona tecnica. Ripristinata la cartellonistica di accesso, l’illuminazione del parcheggio, del retropalco e del segna passo. Installato un cartellone con l’intitolazione alla Città di Montesilvano e la copertura del palco. Nei prossimi giorni si provvederà alla recinzione dell’intera area che al momento è delimitata con una rete e alla segnaletica stradale.