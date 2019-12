L’Abruzzo del vino protagonista all’Aurum con 4 giorni di degustazioni gratuite.

La novità di Pescara Abruzzo Wine: a scegliere le migliori etichette saranno direttamente i visitatori.

Si brinda all’avvio ufficiale delle festività natalizie con i vini abruzzesi all’Aurum di Pescara, in una quattro giorni di degustazioni gratuite e aperte al pubblico, che avrà anche l’opportunità di scegliere la propria etichetta preferita. Ha preso il via oggi 7 dicembre fino a martedì 10 dicembre, dalle 18 alle 22, Pescara Abruzzo Wine che nella suggestiva cornice dell’Aurum ospita oltre 60 cantine della regione, ciascuna con le proprie referenze, per un totale di oltre 300 etichette.

Un percorso sensoriale emozionante, giunto alla XIV edizione, organizzato dall’AIES, presieduta dall’architetto Nino Catani, ideatore ed organizzatore dell’evento in collaborazione con la Corporazione Saperi&Sapori e la Fondazione PescarAbruzzo.

“Sono presenti - spiega Nino Catani, che ha firmato la progettazione della maggior parte delle cantine abruzzesi - le più importanti etichette d’Abruzzo, pronte per essere degustate dai visitatori, che potranno accedere gratuitamente all’evento. La particolarità del nostro format è che a scegliere i vincitori delle varie categorie in gara, suddivise in bollicine, bianchi, autoctoni, cerasuoli e rossi, sarà proprio il pubblico. È un modo per coinvolgere direttamente i Wine love e per conoscere anche gusti e tendenze dei palati abruzzesi”.

Tutte le schede con le preferenze dei visitatori saranno analizzate dagli organizzatori, sulle indicazioni di ciascun visitatore.

I vincitori delle varie categorie in concorso, proclamati giovedì 12 dicembre, nel corso di una cena evento che si svolgerà presso il ristorante Il Brigantino di Francavilla.