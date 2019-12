Lo ha detto la Dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara Alessandra Di Pietro presentando l’evento che domani si svolgerà nel carcere di Pescara San Donato, con il coordinamento della docente di sostegno Anna Maria Colaprico.

“L’Istituto Alberghiero ‘De Cecco’ – ha sottolineato la dirigente Di Pietro – caratterizza da sempre la propria azione didattico-formativa anche attraverso la collaborazione con le più svariate realtà ed entità che operano sul territorio, parliamo di Associazioni, Enti, pubbliche amministrazioni e aziende, con l’obiettivo di proiettare subito i nostri studenti nel mondo reale e di offrire loro opportunità di formazione all’esterno delle mura scolastiche. In tale ambito, emerge anche la collaborazione con la Casa Circondariale, un luogo in cui chi ha commesso un delitto sta espiando la propria colpa con una prospettiva di reinserimento sociale, una realtà che i nostri studenti devono conoscere, e con la quale siamo convinti sia importante confrontarsi. Domani la classe quinta D entrerà all’interno delle mura del San Donato, grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Direttore, la dottoressa Lucia Di Feliciantonio, e del Comandante della Polizia Penitenziaria di Pescara, la dottoressa Nadia Marrone, per partecipare a un evento culinario che li porterà a fronteggiare un mondo comunque diverso da quello della loro routine quotidiana. ‘Libertà con il Sapore’ sarà una vera sfida tra studenti e detenuti, impegnati ai fornelli per la preparazione di piatti che consentirà al tempo stesso lo sviluppo di conoscenze e di abilità nel settore enogastronomico”.