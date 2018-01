Ancora un incidente sotto la galleria di San Silvestro. Feriti lievi

Un nuovo incidente si è verificato sulla circonvallazione di Pescara sotto la galleria San Silvestro.

L'incidente, avvenuto circa alle 14:30, ha visto coinvolte 4 automobili e ha causato 4 feriti che non sarebbero in gravi condizioni.

Due incidenti in uno. Un primo scontro frontale avrebbe coinvolto due veicoli, uno dei quali sarebbe finito contro il muro della galleria. A questo punto, per evitare le auto incidentate, un'altra auto in arrivo sul luogo dello scontro avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con un'altra automobile.

Il traffico si è subito bloccato e sono intervenuti sul posto, oltre ai soccorsi del 119, agenti della polizia stradale di Pescara e di Chieti.