Si è spento Luigi Alici, noto urbanista pescarese: il ricordo del Sottosegretario Mazzocca

Si è spento Luigi Alici, noto architetto urbanista pescarese. Il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca lo ricorda sui social.

Nato a Grottazzolina (Ap), dal 1957 ha svolto la libera professione del campo dell'architettura e dell'urbanistica a Pescara. Alla formazione accademica univa la pratica di cantiere, affiancando il padre Ciro nell'attività di cementista e costruttore.

Negli anni 60, particolarmente prolifici nella definizione della palazzina residenziale, Alici ne progetta diverse varianti tipologiche, come quelle in via Regina Margherita e in via Regina Elena a Pescara, e nelle zone limitrofe. Rilevante è stato il suo impegno nell'urbanistica che lo porta ad associarsi e a collaborare con l'Istituto Nazionale di Urbanistica. Ha redatto diversi programmi di fabbricazione, piani regolatori e piani di lottizzazione in Abruzzo e nelle Marche. E' stato Progettista della Gescal e della Cassa del Mezzogiorno.

Insegnante presso l'Istituto d'Arte di Penne dal 1959 al 1961, dal 1969 al 1977 è stato assistente incaricato di Storia dell'Architettura presso l'Università “G. D'Annunzio” di Pescara.

Il Sottosegretario Regionale, Arch. Mario Mazzocca, lo ricorda così sul suo profilo social: