Degrado in via Tiburtina, Pignoli scrive una lettera al Questore

La morte di un giovane per overdose di droga avvenuta qualche settimana fa è solo l'ultimo episodio di una lunga serie che si sono verificati in via Tiburtina, all'altezza del numero civico 132 e che denotano lo stato di abbandono e degrado di alcune aree e alcuni edifici dismessi.

Per questa ragione il consigliere comunale Massimiliano Pignoli ha deciso di scrivere una lettera al Questore di Pescara con la quale chiede un intervento volo alla risoluzione delle tante problematiche registrate.