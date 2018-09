Turista scompare a Caramanico. Era uscito per provare un nuovo bastone

Nella giornata di ieri un 77 turista di Brugherio in provincia di Monza è scomparso a Caramanico.

L'uomo si è allontanato dall'hotel per fare una passeggiata per provare un nuovo bastone e da quel momento non si hanno più sue notizie.

Nella notte, dopo l'allarme, sono partite le ricerche che vedono coinvolti Carabinieri, Carabinieri forestali, Vigili del Fuoco e Soccorso alpino speleologico e il 118 oltre a protezione civile e volontari del parco.