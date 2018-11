Marijuana nell'area di risulta. I baschi verdi trovano 13 bustine nascoste nelle cabine elettriche

Durante lo scorso weekend i "baschi verdi" della Guardia di Finanza hanno trovato, durante i controlli che vengono eseguiti nella zona dell'area di risulta, di piazza della Repubblica e del terminal bus, 13 bustine di marijuana per un totale di 20 grammi nascoste nelle cabine elettriche istallate lungo le mura perimetrali della biglietteria dell’autostazione.

Grazie ai controlli nella zona della stazione, sui pullman e nei parchi pubblici, effettuati anche grazie all'ausilio delle unità cinofile i militari sono riusciti a effettuare svariati sequestri di sostanze stupefacenti e ad arrestare soggetti dediti allo spaccio.

In particolare, nello scorso mese di agosto è stato arrestato un nigeriano in possesso di sostanze stupefacenti nei pressi del terminal dei pullman e ancor prima, a maggio, era stato intercettato e arrestato un trafficante albanese trentenne, trovato in possessooltre 2 chili di eroina.