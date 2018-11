Cocaina a bordo dell'auto. Arrestati 2 ventenni a Città Sant'Angelo

Questa notte, all'una e mezza, una pattuglia dei "baschi verdi" della Finanza in perlustrazione a Marina di Città Sant’Angelo ha arrestato due ventenni italiani, residenti in provincia di Pescara dopo averli trovati in auto con 1 Kg di cocaina.

La droga, già suddivisa in una dozzina di confezioni era pronta alla vendita e sul mercato avrebbe fruttato più di 50mila euro.

Dopo il fermo, durante la perquisizione domiciliare è stato trovato materiale per il confezionamento della droga oltre a 2 bilancini di precisione.