Un arresto e 36 kg di hashish e marijuana sequestrati in un canapa store in centro a Pescara

Sono 36,8 i kg di droga (hashish e marijuana) sequestrati dalla Guardia di Finanza di Pescara in un canapa store nel pieno centro di Pescara.

Le indagini, che oltre al sequestro hanno portato alla denuncia di 2 responsabili di cui 1 è stato arrestato, sono partite dopo un controllo nello shop in cui sono venduti nuovi prodotti c.d. legali, derivati dalla canapa e di gran voga negli ultimi mesi.

Durante il controllo sono state trovate in vendita oltre 400 confezioni contenenti infiorescenze di canapa (cd. “canapa light”) del peso complessivo di oltre un chilogrammo. Dai test effettuati sul prodotto 230 di queste confezioni sono risultate illegali in quanto contenevano valori di principio attivo (THC) superiori ai limiti consentiti.

Inoltre è stato scoperto un magazzino contenente 33,8 kg di hashish suddiviso in panetti da 2 e 1 kg oltre a 2 kg di marijuana.

Al termine del controllo i due soci sono stati denunciati e uno è stato arrestato.

Il sequestro operato fornirà lo spunto ai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara per individuare la provenienza della droga e proseguire i controlli negli altri store che potrebbero portare avanti attività illegati.

Nell’ottica delle prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto nei confronti degli appartenenti alle fasce di età più giovani, i controlli in corso sono finalizzati a verificare, presso gli esercizi dediti alla commercializzazione di miscele vegetali composte da infiorescenze di canapa sativa L. essiccata:

il rispetto delle prescrizioni della Legge 242/16 (che garantisce esimenti esclusivamente all’agricoltore/produttore che abbia rispettato le prescrizioni di legge);

all’agricoltore/produttore che abbia rispettato le prescrizioni di legge); che le infiorescenze poste in vendita non debbano risultare idonee all’azione psicotropa e/o stupefacente (e a tal riguardo non hanno rilevanza le iscrizioni collocate sulle etichette delle confezioni poste in vendita)

che l’uso improprio dei prodotti messi in vendita (consumazione per combustione, o comunque per uso voluttuario o ricreazionale) possa pregiudicare, modificare o comunque alterare l’aspetto neuropsichico dell’utilizzatore.

L’intervento nel canapa store fa parte della Operazione giovani finalizzata alla tutela della sicurezza e della salute dei giovanissimi. Questa operazione in sole 2 settimanedall’avvio, ha già registrato altri importanti risultati, tra i quali gli assidui interventi presso le aree più sensibili del capoluogo, tra cui l’area di risulta ove si sono registrati molteplici operazioni di prevenzione (la più significativa conclusasi con l’arresto dei componenti di un sodalizio albanese dedito al traffico di eroina e il sequestro di 4 kg di eroina in parte operato in pieno centro cittadino), i controlli nel fine settimana presso 4 locali della movida di “Pescara vecchia” ove pure sono stati operati sequestri di stupefacenti e, ancora, l’intervento presso una nota discoteca, conclusosi con la chiusura della stessa per l’avvenuto accertamento di attività di spaccio oltre una serie di altre irregolarità.

L’operazione continuerà per tutto il periodo delle festività e alla luce dell’esito della stessa,sarà ancor più intensificata anche per il controllo del proliferare dei cosiddetti “grow shop”, che ormai sono diffusissimi e rimangono meta soprattutto dei più giovani, facili prede di comportamenti commerciali illegali, orientati esclusivamente al profitto.