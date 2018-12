Sequestrato in via Orazio lo studio di Marco Tritapepe nutrizionista abusivo

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara hanno sequestrato lo studio di Marco Tritapepe che esercitava l’attività di dietologo nutrizionista abusivo in Via Orazio n.152 a Pescara.

Tritapepe, nel mese di gennaio 2018, aveva già ricevuto una perquisizione dei Finanziari in uno studio di Piazza Garibaldi dove sono state trovate attrezzature e documentazione sanitaria di circa 500 pazienti.

Successivamente, nel mese di marzo, nel corso di un accesso a fini fiscali, Tritapepe era stato nuovamente trovato intento ad effettuare consulti medici a vari pazienti e per questo motivo gli furono sequestrati due locali, le attrezzature e circa 200 cartelle di clienti.

Tritapepe, dopo la pubblicazione della notizia sulla stampa, alle richieste di delucidazioni dei clienti ha negato ogni circostanza e coinvolgimento e ha continuato la sua attività spostando lo studio e il luogo di ricevimento in un altro stabile (in via Orazio) ora sottoposto a sequestro preventivo.

Durante l'esecuzione del sequestro Tritapepe è stato colto in flagranza di reato mentre visitava dei pazienti e gli sono stati sequestrati i locali e le attrezzature. Oltre al sequestro di materiali e luoghi, Tritapepe dovrà rispondere anche ai fini fiscali dei ricavi conseguiti dall'attività illecita.

La Procura della Repubblica di Pescara ha rilasciato uno specifico nullaosta alla comunicazione dei dati riguardanti le attività del Tritapepe affinché i clienti dello stesso possano essere portati a conoscenza dell’abusività della professione medica dallo stesso esercitata e, di conseguenza, siano messi in grado di denunciare i loro casi alla Magistratura ed alla Guardia di Finanza nonché di tutelarsi nelle sedi ritenute più opportune.