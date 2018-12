Beccati con un panetto di hashish. Fermati a Pescara due giovani di Francavilla

Nel pomeriggio di venerdì scorso i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, durante un controllo antidroga, hanno fermato due giovani di Francavilla al Mare che trovati in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi.

I due, intercettati a bordo di un’autovettura che dalla zona di San Donato si dirigeva nel centro di Pescara, dopo essere stati fermati sono apparsi nervosi tanto da indurre i Finanzieri a effettuare qualche domanda ed approfondire il controllo durante il quale è stata trovata la droga.

Quest'ultima è stata sequestrata e probabilmente sarebbe stata venduta proprio venerdì sera nelle vie del centro di Pescara.

L’Operazione Giovani continuerà per tutto il periodo delle festività natalizie, considerato che in poche settimane dall’avvio, ha già fatto registrare importanti risultati, tra i quali gli assidui interventi presso le aree più sensibili del capoluogo (area di risulta e la movida di “Pescara) nonché in locali notturni.