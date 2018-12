Armati di fucile assaltano Complicato a piazza Salotto

Sono 4 i malviventi che questa mattina, intorno alle 11:30, hanno assaltato con fucili alla mano il negozio di orologi "Complicato" a piazza Salotto.

Una donna, dopo essere entrata, ha minacciato il proprietario con il fucile permettendo ad altre 2 persone di entrare mentre una quarta era fuori.

Il colpo è stato velocissimo. I ladri, che parlavano italiano, hanno rubato i preziosi nelle vetrine per fuggire a bordo di motociclette che poi sono state bruciate e ritrovate in via Foscolo.

La polizia indaga sula rapina che avrebbe fruttato non meno di 100mila euro.