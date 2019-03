Caos e code chilometriche oggi pomeriggio sull'asse attrezzato a causa di due incidenti che hanno coinvolto diversi mezzi.

Il primo incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo per la circonvallazione e ha visto una delle due auto coinvolte ribaltarsi. Un uomo è rimasto ferito e fortunatamente non è in gravi condizioni.

Il secodo incidente è un maxi tamponamento che ha visto coinvolti 5 veicoli tra cui un'automedica di un’associazione di Bussi sul Tirino che stava trasportando sangue all'ospedale di Pescara, trasporto che è stato poi completato dalla Polizia.