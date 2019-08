Spacciava vicino la sua abitazione a Rancitelli. Arrestato un pescarese

Ieri mattina i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, dopo aver visto un uomo cedere un involucro ad un altro (il cuo contenuto, dopo un controllo, è risultato essere eroina) e successivamente, nei pressi dell'abitazione dello spacciatore, un andirivieni di altre persone.

Quindi è stata effettuata una perquisizione nell'abitazione dello spacciatore durante la quale sono stati sequestrati circa 5 grammi di cocaina e 3 grammi di eroina già suddivise in dosi pronte per lo “spaccio” oltre a 3.000 euro in contanti, un bilancino ed un telefonino.

Lo spacciatore, un 47enne di Pescara, è stato arrestato ai domiciliari mentre l'acquirente, un 54enne di Pescara, è stato segnalato alla Prefettura.