Bimbo sbalzato fuori dall'abitacolo muore, tragedia a Rosciano

Tragedia oggi pomeriggio a Rosciano, in provincia di Pescara, dove un bimbo di soli 3 anni è morto a seguito di un incidente stradale. Per cause ancora da ricostruire, l'auto su cui viaggiava il piccolo (una Renault Scenic) ha improvvisamente perso il controllo e si e' ribaltata.

Il bambino, sbalzato fuori dall'abitacolo, è deceduto sul colpo. Praticamente illesi lo zio e la madre, che erano in macchina con la giovanissima vittima insieme alla sua sorellina. Quest'ultima è rimasta ferita in modo non grave.

Sul posto i carabinieri di Rosciano e di Penne, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. La giovane madre è in stato di shock.