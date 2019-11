Maxi operazione anti droga al Ferro di Cavallo: arresti e sequestri

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A Rancitelli lo Stato c'è e lo dimostra in concreto. Oggi, alle prime luci dell’alba, è scattato un nuovo maxi blitz nella zona del Ferro di Cavallo, a Pescara, per contrastare lo spaccio di spaccio di stupefacenti. In azione i Carabinieri di Pescara, con l'ausilio di unità cinofile del Nucleo Carabinieri di Chieti, del 5° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pescara e dei militari dell'Arma di Ortona.

Sono state eseguite le ordinanze della misura cautelare in carcere nei confronti di 10 persone, tra i 26 e i 52 anni. Altri 4 soggetti rimangono indagati a piede libero.

L’operazione si chiama “Iron Horse” (appunto, "Ferro di Cavallo) ed è stata avviata nei primi giorni di maggio dal Nor dei Carabinieri di Pescara a Rancitelli, con pedinamenti e controlli continui. Davvero massiccio l'andirivieni di assuntori, provenienti da Pescara ma anche dai comuni limitrofi, che con frequenza quasi giornaliera si portavano proprio all’interno del “Ferro di Cavallo” per rifornirsi delle più svariate sostanze, confermando purtroppo il capoluogo adriatico come crocevia dello smercio di droga.

Nel corso dell’attività d’indagine sono stati altresì effettuati, nelle scorse settimane, 3 arresti in flagranza quali riscontro per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, ma si è provveduto anche al recupero e sequestro di 300 grammi di eroina, 150 grammi di cocaina e 50 grammi di “speedball”.