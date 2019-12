Incidente in mattinata sull'asse attrezzato

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si è formata una lunga colonna di auto a causa di uno "spettacolare" incidente, per fortuna sembra senza conseguenze per i conducenti, all'altezza dell'ex cementificio, sull'asse attrezzato, in direzione Pescara.

Protagoniste due Fiat, ad avere la peggio la piccola utilitaria "600", che come mostra la foto appare addirittura aver subito una rotazione di 180°.