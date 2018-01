XXI Premio Majella ad Abbateggio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Premio Majella, istituito presso il Comune di Abbateggio, è giunto alla XXI edizione ed già è pronto il bando per invitare scrittori, poeti e giornalisti ad inviare i propri lavori per la loro partecipazione.

Il Premio nato XXI anni fa su un’intuizione di un allora giovane amministratore, Antonio Di Marco, ha, attualmente, un respiro che travalica i confini regionali per essere partecipato in tutta Italia e oltre.

Il prossimo evento si terrà come al solito in estate presso il Comune di Abbateggio che vivrà in quei giorni un’intensa vita culturale aperta a tutti.

Dalla scorsa edizione è stata istituita La Carta Dei Valori che come dichiarò durante la XX edizione Il Presidente del Premio Antonio Di Marco è stata studiata: “Per rendere ancora più prestigioso questo ventesimo anno abbiamo proposto la sottoscrizione della Carta dei Valori del Premio Parco Majella, firmata da tutti i partecipanti, i volontari, i sostenitori del Premio. Inoltre abbiamo realizzato dei pannelli istallati sulle mura del centro storico, che raccontano la 'storia' del Premio, a partire da quella prima temeraria edizione del 1998, organizzata dalla locale proloco, di cui ero presidente. Di strada da allora ne abbiamo fatta tanta: basta sfogliare l'album dei ricordi e vedere quali e quante personalità prestigiose si sono avvicendate sul palco della piazza di Abbateggio, facendo assumere al Premio un profilo nazionale e internazionale. Tutti hanno apprezzato lo spirito di comunità che vogliamo preservare, attraverso la salvaguardia della memoria e della natura".

Di seguito il comunicato stampa del Premio Majella:

Premio Majella, pubblicato il bando della XXI Edizione

E’ stato pubblicato sul sito della Provincia di Pescara e su quello del Comune di Abbateggio il bando per la ventesima edizione del Premio letterario “Parco Majella”.

Il premio, come negli altri anni, si articola in 6 sezioni:

VOLUMI DI NARRATIVA ITALIANA, EDITI

EDITI VOLUMI DI SAGGISTICA, ITALIANA O STRANIERA, EDITI

EDITI ARTICOLI GIORNALISTICI (GIORNALI, RIVISTE, BLOG)

ROMANZI E RACCONTI INEDITI

INEDITI RACCOLTE DI POESIE INEDITE

INEDITE VOLUMI DI POESIE EDITE

Tutti i Testi dovranno recare Sul Frontespizio il Nome Dell’autore e dovranno essere inviati in 8 copie, rilegate o spillate, entro e non oltre il 30 aprile 2018 al seguente indirizzo:

Premio Nazionale Di Letteratura Naturalistica “Parco Majella”, Segreteria Del Premio C/O Municipio Di Abbateggio,

Via Roma,8 – 65020 Abbateggio (Pe).

La premiazione avverrà, come tradizione, nel corso di una cerimonia che si terrà nella piazzetta del borgo di Abbateggio, il giorno il 21 luglio 2018, alla presenza di autorità regionali e di esponenti nazionale del mondo ambientalista e culturale.