25 maggio, Sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara, si è svolta la premiazione del concorso La Relazione di Genere, tra violenza stereotipi e libertà, a cui hanno partecipato gli studenti del liceo Scientifico C. D’Ascanio di Montesilvano, del Liceo classico G. D’Annunzio e del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico G. Misticoni – V. Bellisario di Pescara.

La partecipazione al concorso ha previsto lavori editi dagli studenti nelle forme multimediali, grafiche e narrative.

Il concorso è stato organizzato e promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia di Pescara presieduta da Romina Di Costanzo.

Dopo la presentazione dell’iniziativa, da parte di Romina Di Costanzo, il Presidente Antonio Di Marco ha voluto sottolineare l’importanza di tale iniziativa che porta i ragazzi a conoscere, pensare ed agire sui criminosi fatti che accadono, fin troppo spesso, a danno delle donne dei figli e della comunità tutta.

Non ultimo il terribile fatto accaduto a Francavilla al Mare, che ha visto la morte di tre persone: la moglie, la piccola figlia ed il loro stesso assassino, per una violenza e una disperazione che con molta probabilità covava nell’uomo da tanto tempo.

“Molte persone –ha detto Di Marco- hanno bisogno di aiuto, ma le autorità competenti, civili e religiose, troppo spesso sono assenti e poco sensibili. Bisogna insistete, voi ragazzi siate messaggeri di queste necessità e attenzioni e non lasciatene la conoscenza solo nei Convegni, ma portatela nella vita e nelle relazioni con le persone”.

Dopo la presentazione della Giuria composta da: A. Malandra regista, O. D’Incecco scrittore, A. Luccitti giornalista, G. Zazzeroni pittore. Avv. D. Mastrangelo Consigliera di Parità Provincia di Pescara.

Presenta l’attrice Tiziana Di Tonno che ha letto tre racconti tratti dal testo Ferite a morte, scritto da Serena Dandini.

Scritti terribili di donne abusate da compagni ritenuti “normali”, letti con una profondità di interpretazione unica, sentita e narrata al pubblico presente.

I lavori prodotti dagli studenti concorrenti sono stati presentati e poi, dopo una breve consultazione dei membri della giuria, cinque di essi sono stati premiati.

Per la critica è stato premiato Il Liceo Scientifico C. D’Ascanio di Montesilvano, per la grafica Bianca Viani, per la poesia Carola Terrenzi, per la regia Alessia Cantò, per la video comunicazione Claudia Brandolini.

Le Presidenti delle CPO della regione Gemma Andreini, e del Comune Tiziana Di Giampietro, hanno salutato i presenti, plauso all’iniziativa e parlato di quanta necessità ci sia di conoscere e combattere la piaga che attanaglia l’intera Nazione circa i femminicidi che vedono ogni giorno donne abusate e uccise.