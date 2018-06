The Wellness Festival, Premio Benessere con Luca Mercalli, Aldo Bonomi e Riccardo Iacona

Domenica 3 giugno il Premio Benessere (Awarding Excellence in Wellness Creation and Promotion), all'interno della manifestazione The Wellness Festival dall'1 al 10 giugno a Caramanico Terme, vedrà ospite alle ore 17.30 in Piazza Conti il metereologo, divulgatore scientifico e climatologo Luca Mercalli che, insieme al Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca e al Vicepresidente nazionale di Legambiente Edoardo Zanchini, darà vita all'interessante dibattito sul tema "Economia circolare e comunità rurali. Conoscere il passato per guardare al futuro".

Luca Mercalli è un volto noto anche per le sue partecipazioni in tv. I suoi primi interventi televisivi datano 1990 per Rai 3 Ambiente Italia, dal 2003 è a Che tempo che fa, dal 2005 a Rai 2TG Montagne e dal 2008 Buongiorno Regione (TG Piemonte). Dal 2007 fa parte di Climate Broadcaster Network-Europe, gruppo di presentatori meteo televisivi voluto dalla Comunità europea per diffondere corretta informazione sui cambiamenti climatici. Nel 2015 ha condotto la trasmissione televisiva in prima serata Scala Mercalli, in onda per 6 puntate il sabato sera su Rai 3, incentrata sulla sostenibilità ambientale, con interventi dallo studio e documentari.

Anche in questa edizione 2018 del Wellness Festival, il Premio Benessere fa da cornice ad incontri con autorevoli personalità del mondo della cultura, dell'arte e del giornalismo premiati come “Creatori e Promotori di Benessere”.

Il primo appuntamento dei talk legati al Festival è stato, infatti, quello con il sociologo Aldo Bonomi, da sempre impegnato nello studio delle dinamiche sociali, antropologiche ed economiche dello sviluppo territoriale che ne fanno oggi un punto di riferimento tra i più autorevoli in Italia. Fondatore del Consorzio Aaster che dirige dal 1984, negli anni Novanta è stato consulente del Cnel. Ha scritto sul Corriere della Sera ed è ora editorialista del Sole 24 Ore.

Con lui, il Sottosegretario d'Abruzzo Mazzocca, il Segretario Generale di Fondazione Symbola Fabio Renzi e il filosofo Giovanni Bongo, nel pomeriggio di venerdì 1 giugno, hanno affrontato il tema della coscienza dei luoghi e la rilettura delle comunità rurali.

Sabato 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, attesa per la presentazione del libro “Palazzo d'ingiustizia” e incontro con l'autore Riccardo Iacona alle ore 17.30 in Piazza Conti. Tra i più grandi interpreti del giornalismo d'inchiesta, ideatore di Presa Diretta e di numerosi reportage sulla società e la politica italiana. Iacona ha conosciuto la nostra terra per i temi della tutela del capitale naturale, la qualità della vita e la sostenibilità ambientale: questi contenuti verranno estesi ai temi del diritto, del funzionamento dello Stato e della giustizia sociale.

Website: http://www.festivalbenessere.com/