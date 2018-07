Cinema sotto le stelle, a Pescara dal 15 luglio cinema all'aperto ogni domenica

La "settima arte" come mezzo per conoscere e riconoscersi negli spazi pubblici, un modo per rivedere pellicole che hanno fatto grande il cinema italiano nel mondo, ma anche per trascorrere le calde serate estive all'aperto, sulla magnifica passeggiata rivierasca pescarese, che ha il suo centro panoramico nello Stadio del Mare. Qui si terranno le proiezioni del "Cinema sotto le stelle": Un'iniziativa proposta dall'Associazione Pescara Punto Zero e patrocinata dal Comune assessorato alla Cultura. Stamane la presentazione con l'assessore alla Cultura Giovanni Di Iacovo e il presidente dell'associazione Massimo Melizzi.

"Al via un'iniziativa popolare aperta a tutta la città, la prima in ordine di tempo riguarderà il centro, ma ci sposteremo anche in periferia – così l'assessore Giovanni Di Iacovo- uno dei compiti che deve avere la cultura è fare sì che la comunità si possa ritrovare all'insegna di qualità, intelligenza e bellezza. Il cinema invita a questo, la rassegna mette insieme film di oggi e di ieri, per tutti i gusti e le generazioni. Abbiamo pensato di inaugurare questa stagione di cinema all'aperto nell'Arena del Mare e con la programmazione che attraversa varie fasi della cinematografia. Puntiamo a fare sì che sia l'inizio di un segmento capace di rimanere in città. Già raccontandolo molti si sono interessati a questa forma aperta in città, siamo sicuri che sarà frequentatissimo".

"Abbiamo inaugurato a Pescara questa rassegna, consapevoli dell'importanza per la città di una iniziativa che riporta il cinema dopo tanto tempo nelle piazze – aggiunge Massimo Melizzi di Pescara Punto ZeroMostrando delle pellicole "storiche" che hanno fatto conoscere il cinema italiano e il nostro stile di vita in tutto il mondo, cerchiamo di valorizzarne la cultura al di fuori della funzione di puro intrattenimento dei grandi circuiti di distribuzione".

Il programma

15 luglio IL POSTINO film del 1994 con il grande Massimo Troisi per l'Oscar alla regia di Michael Radford

22 luglio MEDITERRANEO – 1991 - Oscar miglior film straniero e David di Donatello a Gabriele Salvatores

27 luglio DIVORZIO ALL'ITALIANA – 1961 – Oscar miglior sceneggiatura originale - Regia di Pietro Germi

5 agosto IL SORPASSO – 1962 - Regia di Dino Risi

12 agosto C'ERA UNA VOLTA IN AMERICA – 1984 - Regia di Sergio Leone

19 agosto CAPTAIN FANTASTIC – 2016 - Regia Matt Ross

26 agosto INSIDE OUT, un'animazione del 2015 per la regia di Pete Docter, adatta a bambini e adulti

Tutte le domeniche, a partire dalla metà di luglio e fino al 26 agosto, come da calendario, e delle proiezioni "speciali" che saranno comunicate di volta in volta sulla pagina dell'associazione nel Parco di Villa De Riseis.

Le proiezioni in caso di vento eccessivo si terranno in Piazza della Rinascita (piazza Salotto) previa comunicazione sulla pagina dell'associazione Pescara Punto Zero.