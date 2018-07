Dall'1 agosto all’8 settembre al Pala Dean Martin Cinema è cultura

Una mostra del cinema con abiti e oggetti utilizzati sui veri set cinematografici, dalla scopa di "Harry Potter", a un piatto del "Titanic", fino all'abito di Sophia Loren nel film "Peperoni ripieni e pesci in faccia". Antiche cineprese. E poi proiezioni di film, incontri con gli artisti e spettacoli musicali. Sono tantissime le iniziative organizzate al Pala Dean Martin nell'ambito della manifestazione "Cinema è cultura" che si terrà dal 1 agosto all'8 settembre. Per oltre un mese il Palacongressi si trasformerà in una cittadella dedicata al mondo del cinema, della musica e del teatro, a tutto tondo.

Il progetto, ideato e organizzato dall'associazione History Life Onlus, in collaborazione con L'Alchimista, è finalizzato a diffondere la cultura del cinema ed anche della musica, nelle molteplici forme, al fine di valorizzare anche il contesto locale con uno sguardo sia alle realtà abruzzesi, sia alle realtà italiane, sia ad una possibile "proiezione" a carattere internazionale.

Nell'ambito del progetto verranno conferiti premi per il cinema a David Orlandelli, Gianni Macchia, Pino Ammendola attore e doppiatore; alla memoria all'indimenticabile Totò. Il premio verrà ritirato da Elena de Curtis. Il premio al Teatro verrà consegnato alla brava e giovane Salomè da Silva e quello alla musica al montesilvanese Piero Mazzocchetti.

Per la musica si svolgeranno concerti con artisti del calibro del maestro Héctor Ulises Passarella, di cantautori quali Bobo Rondelli, Max Manfredi, Federico Sirianni, Gang. Per il teatro ci sarà la presenza di Paolo Rossi e del poeta Vincenzo Costantino Cinaski.

«Ancora una volta il Pala Dean Martin - sottolinea l'assessore agli Eventi Ottavio De Martinis – mette in luce la sua piena versatilità, ospitando manifestazioni di grande spessore. Per un mese, gli amanti del cinema potranno immergersi in questo mondo, che verrà sviscerato da ogni punto di vista. Saranno iniziative per tutte le età. Ogni giorno ci saranno proiezioni cinematografiche, spettacoli musicali e incontri con grandi artisti del cinema. Questa manifestazione arricchirà notevolmente l'offerta eventi della nostra estate».

Il taglio del nastro è previsto per domani, mercoledì 1 agosto alle 19, con Piero Mazzocchetti.

Il programma dal 1 agosto al 5 agosto:

1 agosto

Inaugurazione della mostra/evento "Cinema è Cultura"

Pala Dean Martin

19:00 inaugurazione

presentazione mostra fotografica. Michelangelo Arizzi: Cronache della Visione

proiezione: David Troll, un corto sulle bufale 2.0 e le ONG con la presenza dell'Amref

Premio: 2018 "Cinema è Cultura" per la musica PIERO MAZZOCCHETTI (esibizione con Michele Di Toro al Piano di "Caruso")

La magia del cinema con il più grande kolossal del cinema muto italiano: Cabiria (1914). (presentazione del film)

22:00 Cinedelika in concerto. I Cinedelika sono: Matteo Di Battista (Chitarre e Effettistica), Luca Di Battista (Batteria e Percussioni), Fabio D'Onofrio (Piano, Tastiere e Melodica) e Michelangelo Brandimarte (Basso Elettrico, Contrabbasso e Effettistica). Gli arrangiamenti sono curati da tutti i musicisti.

Sala 2

23:00 Vincenzo Costantino Cinaski – BUKOWSKI Vs WAITS. Si tratta di un Recital all'interno di un confronto in cui un poeta, Vincenzo Costantino ed un pianista, Mell Morcone recitano le parti di Charles Bukowski e di Tom Waits. Le poesie contro le canzoni, la birra contro lo scotch, la lost generation contro la last generation.

2 agosto Grandi Maestri del cinema – Sala Rassegne

Rassegna:

10:30 – 8 1/2 (1963) Federico Fellini

12:50 – La Dolce Vita (1960) Federico Fellini

17:50 – Amarcord (1973) Federico Fellini

Premiazione Pino Ammendola 20:30 - 21:30

Trio N. Rota (Melanie Budde, Sandro Carbone e Marco Ciccone) in concerto 21:30 - 23:00

3 agosto Il Cinema Muto

Rassegna:

10:30 Cabiria (1914 – Omaggio a Gabriele D'Annunzio)

12:30 Metropolis (1927)

14:20 Il Gobbo di Notre Dame (1923)

16:00 Golem – Come venne al Mondo (1920)

18:00 Nosferatu (1922)

Folco Orselli in concerto - 21:30 - 23:30

4 agosto I nostri Cult: Dietro lo Schermo

Rassegna:

10:30 Habemus Papam (2011)

12:20 Canone Inverso (2000)

14:10 Fortapasc (2009)

16:10 The Merchant of Venice (2004)

18:15 The Tourist (2010)

Premiazione David Orlandelli 21:30

Premio: 2018 "Cinema è Cultura" l'arte dietro lo schermo

Per il sincero e significativo lavoro artistico per la creazione di grandi film e serie tv

OoopopoiooO in concerto 22:30 – 00:00

5 agosto Il cinema per Ragazzi

Rassegna:

10:30 Frozen

12:00 Atlantis L'impero Perduto

13:30 Surf's Up Il re delle Onde

16:00 Balto

17:20 La gabbianella e il gatto

19:00 Robots

Premiazione Salomè da Silva 21:00 - 21:30

Premio: 2018 "Cinema è Cultura" per il Teatro

con l'opera #Socialmente pericolosa ha interpretato con grande ironia, freschezza e originalità le "manie" di questa società

Paolo Rossi e Vincenzo Costantino: KOWALSKI Vs CINASKI – Storie di giorni dispari 22:00 - 23:30 €10