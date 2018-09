L’arte di condividere

Presso la Sala Tosti dell’AURUM di Pescara, nel pomeriggio del 22 settembre, si è tenuto un interessante incontro su un importante tema quello di: condividere i lavori e le opere di personaggi importanti per la storia della città e della cultura.

Il personaggio preso in considerazione per questo incontro è l’architetto Luigi Alici che ha lasciato una importante impronta nella facoltà di Architettura e nell’edilizia di Pescara.

Molti i relatori che hanno voluto raccontare del professionista, del padre, dell’amico, del collega che con la sua determinazione, sin dagli studi fatti a Napoli, fino all’insegnamento e alla forte presenza attraverso l’edilizia da lui progettata, ha lasciato grandi ricordi nelle persone e nella città.

Ad aprire i lavori l’architetto Loredana Scotolati, Assessore all’edilizia del Comune di Pescara, che oltre a portare i saluti del Sindaco, ha voluto portare un personale ricordo dell’architetto Alici quando insegnava Storia dell’architettura alla Facoltà di Pescara.

Antonio Di Loreto, in sostituzione del Sovraintendente Archivistico e bibliografico dell’Abruzzo e Molise, ha parlato dell’importanza della conoscenza della storia ed in particolare ha parlato della città nel Medio Evo.

Angela Maria Appignani ha parlato dell’evento che si inserisce nelle Giornate Europee del patrimonio Culturale che hanno lo scopo di far apprezzare e conoscere il patrimonio culturale comune e salvaguardarlo come patrimonio da passare alle generazioni future.

Il numero dei Comuni, aderenti al progetto, sono oltre 50 e tutti perseguono l’obiettivo di tutelare il patrimonio culturale come patrimonio dell’umanità tenendo informati sia i politici, troppe volte distratti, ed il pubblico.

“lo scorso anno -ha detto Angela Appignani- l’Archivio di Stato di Pescara, in occasione delle G.E.P., proponeva alla cittadinanza una mostra sulla figura dell’ing. Giustino Cantamaglia, il cui archivio privato è stato depositato dalla famiglia presso l’Archivio di Stato”…”devo dire, che in tempi non sospetti, quando col carissimo prof. Pasquale Tunzi si scriveva l’introduzione al volume “Le carte dell’ing. Giustino Cantamaglia, auspicavamo il prosieguo del progetto editoriale avviato sulle biografie della cultura architettonica urbanistica di Pescara e si citava, tra gli altri proprio l’arch. Alici”