ASSINASCENTI tre stage formativi a Malta

Presso la Camera d Commercio, nella sala Camplone di Pescara, il 16 novembre si è tenuta una conferenza stampa per presentare il progetto che la CCIAA ha messo in atto per favorire gli studenti per la formazione professionale. Il progetto si chiama INNNOVAZIONI ed è proprio un’innovazione che si vuole fare, come ha detto il Presidente Angelucci, nel mandare a seguire uno stage formativo, alcuni ragazzi dell’Istituto Alberghiero di Pescara, che, invece di ricevere il solito premio, fatto di coppe o targhe, avranno la possibilità di lavorare in un ambiente professionale di grado elevato.

I ragazzi, che da lunedì faranno questa esperienza, con questo progetto di innovazione professionale, presso il ristorante “Il Ponte”, di Malta, nella città di Sliema, sono i futuri chef Lorenzo Martinella e Simone Di Tommaso della classe quarta G Eno e per la figura di addetto di Sala Giandomenico Palmieri della classe quarta C.

Questi giovani studenti, futuri professionisti, sono risultati vincitori di una sfida culinaria tenutasi a luglio durante la XXXIII edizione di Mediterranea e partiranno lunedì per Malta per rappresentare l’Abruzzo nella settimana dedicata alla cucina italiana nel mondo.

“Un fatto significativo, -ha detto il Presidente Angelucci-, è che un giovane in Italia impiega circa 14 mesi per trovare un lavoro, mentre in Europa ne impiega solo otto” .... “Come Camera di Commercio cerchiamo di dare il buon esempio facendo collaborare concretamente i ragazzi alle nostre attività, motivandoli con degli incarichi in linea con le loro attitudini ed ambizioni.”

Alessandra di Pietro, Dirigente dell’Istituto Alberghiero di Pescara, ha commentato positivamente l’iniziativa della Camera di Commercio:

“C’è tra Camera e la Scuola una condivisione di obiettivi che si è espressa con Mediterranea, prima, e con il prestigioso stage di Malta adesso. Questa sinergia si manifesta con l’impegno, da parte degli istituti di formazione, di valorizzare le competenze degli studenti e con la mission dell’Ente camerale di far sì che questi ragazzi vengano assorbiti dal tessuto imprenditoriale. Una vera e propria filiera formativa che consideriamo un valore aggiunto per la formazione sia per le hard skills, capacità professionali e tecniche, ma anche per le soft skills che sono la capacità di sapere organizzare il lavoro e la gestione dello stress.”

Presente alla conferenza la dirigente dell’Area Promozione della Camera di Commercio Chieti Pescara Tosca Chersich che ha parlato dell’importanza dello stage che rappresenta la prima di una serie di opportunità all’estero per i ragazzi, questo grazie al bando di alternanza scuola lavoro che ha come obiettivo di attivare dei percorsi formativi nei paesi del circuito Assocamerestero.

Per lo stage nell’isola di Malta c’è stata la collaborazione della Camera di Commercio Italiana a Malta e di Assocamerestero che vantano una consolidata esperienza in tema di Erasmus Plus già noto programma di studio di mobilità dei giovani in Europa.

Hanno partecipato, con una sky call, Enry Di Donato, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio italiana a Malta, e il dott. Roberto Arcella, Responsabile progetti per conto di Assocamerestero.

I docenti dell’alberghiero, che hanno preparato i ragazzi vincitori dello stage a Malta sono: Prof. Gambrino, docente di Sala e coordinamento, e il Prof. Prognoli docente di cucina