Note di Gusto & Note Musicali

Oggi 23 gennaio, si è tenuto il Primo Concorso Musicale Flambando e Cantando, degli alunni dell’Istituto Alberghiero di Pescara, con la partecipazione del tenore abruzzese Piero Mazzocchetti, in collaborazione con la Crossover Accademy.

Il tenore Mazzocchetti è stato per l’occasione Presidente della giuria composta dal Musicista Gianfranco Onesti, dalla Preside Alessandra Di Pietro, da Antonio Di Giosafat, da Alvaro Fantini Presidente dell’associazione Maître Italiani e da Yuri Naccarella e dai medici, cantanti per passione, Mariusz Szymanski e Antonello Persico,

Il concorso ha voluto assemblare la cucina flambé con le note musicali.

Per la parte gastronomica, dell’elaborazione delle pietanze flambé, con il piatto Profumi di Agrumi alla Fiamma si sono classificati gli allievi del prof. Vincenzo Gambino; al secondo posto, col premio al Miglior Gusto con Pere al Calvados, la squadra della classe quarta Sezione B indirizzo Sala composta da Stefano D’Orazio, Martina Mancini e Simone Pompa; al terzo posto con il piatto Ananas e Licthi, Premio come ‘Miglior Flambata, la squadra composta da Saverio Del Vecchio, Marika Di Michele e Federica Mosca della classe quarta, Sezione A indirizzo Sala, con il professore Pino Conte.

Per la sezione dedicata alla musica, il primo posto, con il brano Tutta colpa mia, alla cantante Valentina Moraru della classe quinta sezione I indirizzo Enogastronomia, al secondo posto Lorenzo Di Giovanni, classe prima, sezione F, con il brano You Raise me up; al terzo posto Amy Lanesi, classe seconda, sezione F, con il brano Jar of heart; Premio della Critica a Yuri Bronico, classe quarta sezione A, indirizzo Vendita, con il brano di Jovanotti A Te.

Ex equo si sono classificati al quarto posto: Alexia Lanesi, Sofia Leardi, Anna Pelaccia, Simone Forcella e Benedetta Cosentino.